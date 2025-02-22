Одна людина загинула і четверо поранено за добу внаслідок ворожих обстрілів в Херсонській області - ОДА

Одна людина загинула і четверо отримали поранення впродовж доби внаслідок російських обстрілів, повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Телеграм.

За інформацією ОВА минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 32 населених пункти області та місто Херсон.

"Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 12 приватних будинків.Також окупанти понівечили газопровід, господарчі споруди, гараж та приватні автомобілі", - написав Прокудін.