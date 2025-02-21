Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини загинули дві людини, ще дві постраждали

Російські війська у четвер обстріляли Херсонську область, внаслідок чого загинули дві людини та ще дві постраждали, повідомив глава ОВА Олександр Прокудін.

"Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Берислав, Білозерка, Новодмитрівка, Милове, Гаврилівка, Новоолександрівка, Урожайне, Тягинка, Дудчани, Качкарівка, Велетенське, Станіслав, Інженерне, Антонівка, Придніпровське, Садове, Іванівка, Веселе, Дніпровське, Золота Балка, Кізомис, Комишани, Микільське, Миколаївка, Ольгівка, Осокорівка, Республіканець, Саблуківка, Токарівка, Томина Балка, Червоний Маяк та місто Херсон", - сказано в повідомленні.

Прокудін зазначив, що через російську агресію 2 людини загинули, ще 2 - дістали поранення.

За його словами, російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 15 приватних будинків.Також окупанти понівечили газовий розподільник, мікроавтобус та приватний автомобіль.

Крім того, під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією області знищили 1 "Shahed-131/136".