Зеленський обговорив з міжнародними лідерами подальші кроки по встановленню миру

Президент України Володимир Зеленський обговорив з міжнародними лідерами подальші кроки по встановленню миру.

"Мир – це завжди спільна справа, і тим більше мир, який ми маємо залишити всім наступним поколінням. Я дякую всім за допомогу й за відчуття єдності – єдності, яка зараз так само важлива, як і у 22-му році. Я пишаюся нашими людьми, пишаюся всіма, хто б’ється, хто допомагає, хто вірить – вірить, що у війнах не має перемагати зло", - сказав президент у вечірньому відеозверненні у четвер.

Президент зазначив, що разом з президентом Франції Еммануелем Макроном скоординували позиції, обговорили подальші кроки, і зокрема погляди на гарантії безпеки.

Він також провів розмови з прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксоном. "Ми цінуємо, що Метте і народ Данії відчувають, чого ми прагнемо", - сказав він.

Зеленський сказав, що з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стьоре обговорив не тільки двосторонні відносини, а й майбутнє Європи та енергетичну безпеку.

З президентом Фінляндії Александром Стуббом обмінялися поглядами на розвиток ситуації. "Є хороші, важливі пропозиції", вказав Зеленський.

Також він поінформував прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо про те, що відбувається зараз, і сторони обговорили перспективи, зокрема в G7.

Крім того, український лідер поговорив з президентом Південно-Африканської Республіки Сірілом Рамафосою. "Я вдячний за підтримку, підтримку нашого суверенітету й за позицію щодо того, що перемовний процес має бути інклюзивним", - зазначив він.

У свою чергу, Макрон у своїй соцмережі Х підтвердив четверту телефонну розмову в четвер із Зеленським. Він написав, що вони обговорили його візит до президента США Дональда Трампа наступного тижня.

Пізніше у соцмережі Х Зеленський зазначив, що з Трюдо обговорили продовження військової підтримки, енергетичну співпрацю, санкції проти російського тіньового флоту й енергоносіїв, а також використання заморожених російських активів.

За його словами, Трюдо також поінформував про нещодавню онлайн-зустріч із європейськими лідерами. "Дуже цінуємо головування Канади в G7 цього року та розраховуємо на її лідерство. Обʼєднана позиція – наш ключ до гарантованого миру", - підкреслив президент.

Як повідомлялося, президент Франції Еммануель Макрон і премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стсрмер відвідають США наступного тижня, але окремо, заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт.