Події

00:30 21.02.2025

Зеленський обговорив з міжнародними лідерами подальші кроки по встановленню миру

2 хв читати
Зеленський обговорив з міжнародними лідерами подальші кроки по встановленню миру

Президент України Володимир Зеленський обговорив з міжнародними лідерами подальші кроки по встановленню миру.

"Мир – це завжди спільна справа, і тим більше мир, який ми маємо залишити всім наступним поколінням. Я дякую всім за допомогу й за відчуття єдності – єдності, яка зараз так само важлива, як і у 22-му році. Я пишаюся нашими людьми, пишаюся всіма, хто б’ється, хто допомагає, хто вірить – вірить, що у війнах не має перемагати зло", - сказав президент у вечірньому відеозверненні у четвер.

Президент зазначив, що разом з президентом Франції Еммануелем Макроном скоординували позиції, обговорили подальші кроки, і зокрема погляди на гарантії безпеки.

Він також провів розмови з прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксоном. "Ми цінуємо, що Метте і народ Данії відчувають, чого ми прагнемо", - сказав він.

Зеленський сказав, що з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стьоре обговорив не тільки двосторонні відносини, а й майбутнє Європи та енергетичну безпеку.

З президентом Фінляндії Александром Стуббом обмінялися поглядами на розвиток ситуації. "Є хороші, важливі пропозиції", вказав Зеленський.

Також він поінформував прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо про те, що відбувається зараз, і сторони обговорили перспективи, зокрема в G7.

Крім того, український лідер поговорив з президентом Південно-Африканської Республіки Сірілом Рамафосою. "Я вдячний за підтримку, підтримку нашого суверенітету й за позицію щодо того, що перемовний процес має бути інклюзивним", - зазначив він.

У свою чергу, Макрон у своїй соцмережі Х підтвердив четверту телефонну розмову в четвер із Зеленським. Він написав, що вони обговорили його візит до президента США Дональда Трампа наступного тижня.

Пізніше у соцмережі Х Зеленський зазначив, що з Трюдо обговорили продовження військової підтримки, енергетичну співпрацю, санкції проти російського тіньового флоту й енергоносіїв, а також використання заморожених російських активів.  

За його словами, Трюдо також поінформував про нещодавню онлайн-зустріч із європейськими лідерами. "Дуже цінуємо головування Канади в G7 цього року та розраховуємо на її лідерство. Обʼєднана позиція – наш ключ до гарантованого миру", - підкреслив президент.

Як повідомлялося, президент Франції Еммануель Макрон і премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стсрмер відвідають США наступного тижня, але окремо, заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

Теги: #лідери #кроки #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:43 25.02.2025
Зеленський є законно обраним лідером України, а диктатор - Путін, який залишається при владі 25 років, наголосив Волкер

Зеленський є законно обраним лідером України, а диктатор - Путін, який залишається при владі 25 років, наголосив Волкер

23:55 24.02.2025
Зеленський і Трюдо обговорили оборонну та фінансову підтримку України

Зеленський і Трюдо обговорили оборонну та фінансову підтримку України

23:20 24.02.2025
Зеленський і Санчес обговорили ситуацію на фронті, потреби ЗСУ та інвестиції у виробництво дронів

Зеленський і Санчес обговорили ситуацію на фронті, потреби ЗСУ та інвестиції у виробництво дронів

21:53 24.02.2025
Зеленський подякував за ухвалений 16-й пакет санкцій проти РФ та обговорив розвиток ОПК з Фон дер Ляєн та Коштою

Зеленський подякував за ухвалений 16-й пакет санкцій проти РФ та обговорив розвиток ОПК з Фон дер Ляєн та Коштою

21:35 24.02.2025
Зеленський на зустрічі з лідерами Північно-балтійської вісімки: обговорили ще більше масштабування безпекової співпраці

Зеленський на зустрічі з лідерами Північно-балтійської вісімки: обговорили ще більше масштабування безпекової співпраці

20:24 24.02.2025
Трамп: Війна в Україні "може закінчитися скоро - протягом декількох тижнів"

Трамп: Війна в Україні "може закінчитися скоро - протягом декількох тижнів"

20:11 24.02.2025
Зустріч Трампа з Зеленським та підписання угоди про корисні копалини може відбутися цього або наступного тижня

Зустріч Трампа з Зеленським та підписання угоди про корисні копалини може відбутися цього або наступного тижня

19:53 24.02.2025
Зеленський зустрівся з президентом Іспанії

Зеленський зустрівся з президентом Іспанії

19:29 24.02.2025
Зеленський і Трюдо відзначили важливість зустрічей у Києві та G7

Зеленський і Трюдо відзначили важливість зустрічей у Києві та G7

18:18 24.02.2025
Зеленський про "ультиматум" РФ: нічого нового немає, треба робити своє і посилювати нашу армію

Зеленський про "ультиматум" РФ: нічого нового немає, треба робити своє і посилювати нашу армію

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський подякував за ухвалений 16-й пакет санкцій проти РФ та обговорив розвиток ОПК з Фон дер Ляєн та Коштою

Зустріч Трампа з Зеленським та підписання угоди про корисні копалини може відбутися цього або наступного тижня

Єврокомісія сподівається відкрити 3 кластери переговорів з Україною щодо вступу в ЄС до липня та решти 3-х до грудня

Шмигаль: Підтримка Генасамблеєю ООН української резолюції – важливий крок для відновлення дії міжнародного права

Кубілюс пропонує розпочати переговори щодо приєднання України до Космічної програми ЄС "Copernicus" та її компонентів

ОСТАННЄ

Єврокомісари запевнили у відданості справедливому миру для України під час спеціальної зустрічі YES у Києві

Міністерка оборони Литви: якщо ми хочемо бути гарантією безпеки для будь-кого, то повинні займати сильну позицію

Торговий режим ЄС з Україною після 5 червня може змінитися - віцепрезидент ЄК

Радбез ООН ухвалив резолюцію США "Шлях до миру" в Україні, правка РФ відхилена

Окупанти вдарили по Дергачах, 2 жінки поранені - Синєгубов

Макрон обговорив з Трампом питання розміщення іноземного контингенту, відзначив важливість американської підтримки

Макрон: мир в Україні не може бути припиненням вогню без гарантій безпеки

Трамп: головне - зупинити війну, будь то припинення вогню або прямий перехід до угоди

США та Україна наближаються до угоди про корисні копалини, вона не передбачає воєнні зобов’язання США

Трамп: ми з Макроном погоджуємось, що Європа повинна взяти на себе центральну роль у забезпеченні довгострокової безпеки України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА