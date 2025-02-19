РФ проводить інформаційну операцію проти України і готує можливі диверсії
Російську інформаційну операцію під умовною назвою "Україна не хоче миру" курує керівник СЗР РФ, давній друг Путіна Сергій Наришкін, повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко.
"Він вже провалив кабельні диверсії проти країн НАТО, виставивши росію винуватцем, після чого почав розповідати, що Україна готує теракти щодо суден. Зараз Наришкін почерк не змінює і бреше про "підготовку Україною терактів в ЄС". Насправді росія здійснила низку диверсій і підпалів в країнах ЄС та НАТО, намагалася вбити гендиректора Rheinmetall, про що казали в Альянсі", - написав Коваленко в телеграм-каналі.
За його словами, зараз Наришкін готує можливі диверсії для звинувачення України.
"Але він настільки бездарний, що інформаційно одразу зрозуміло, що це робити буде рф. І ось це все - частина кампанії, щоб звинуватити Україну "у зриві миру", якого не хоче сама рф", - підкреслив Коваленко.