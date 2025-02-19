Повідомлено про підозру чотирьом неповнолітнім за теракт у Миколаєві, під час якого загинули військові

Правоохоронці затримали та повідомили про підозру чотирьом неповнолітнім, які по завданню РФ вчинили теракт в Миколаєві, під час якого загинули троє військових, також на місці загинула і жінка, яка принесла вибухівку.

В повідомленні Національної поліції України на сайті в середу зазначається, що 14 лютого близько 14:00 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про вибух у громадському місці, внаслідок якого загинули та постраждали люди.

"Упродовж доби у ході розшукових заходів правоохоронці встановили, що до теракту причетні жителі Полтавщини - четверо неповнолітніх від 14 до 17 років та 42-річна жінка", - інформують в Нацполіції.

За інформацією поліції, неповнолітніх і жінку спецслужби РФ завербували в одному з популярних месенджерів.

"Відповідно до інструкцій куратора, неповнолітні фігуранти виготовили саморобний вибуховий пристрій, поклали у рюкзак та віддали 42-річній спільниці. Саме вона була виконавицею злочину і повинна була отримати винагороду за начебто передачу "великої суми грошей" біля закладу харчування у Миколаєві", - зазначається в повідомленні.

В поліції уточнюють, що жінка приїхала в місто виконати завдання разом зі своїм неповнолітнім сином. Прибувши на локацію, вона підтримувала зв’язок із куратором спецслужб РФ і за їхнім наказом підійшла до групи військовослужбовців. Після цього саморобний вибуховий пристрій був приведений в дію дистанційно через виклик на мобільний телефон.

У результаті вибуху вона та троє військових загинули, ще семеро громадян були ушпиталені з травмами різного ступеню тяжкості.

Правоохоронці за процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури затримали чотирьох неповнолітніх за місцем їхнього мешкання.

Під час обшуків співробітники Служби безпеки України та поліції Миколаївської та Полтавської областей вилучили мобільні телефони, у яких зафіксовані докази контактів зі спецслужбами рф. Також правоохоронці вилучили знаряддя і компоненти для виготовлення саморобних вибухових пристроїв.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч.3 ст. 258 Кримінального кодексу України "Терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб, що призвело до загибелі людей". Неповнолітні зловмисники вже перебувають під вартою.

Відповідно до санкції інкримінованої статті, підозрюваним загрожує до 15 років ув’язнення.