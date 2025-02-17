США думають про відправлення в Україну миротворців не з Європи - ЗМІ

У Вашингтоні вважають, що в разі підписання мирної угоди для її забезпечення в Україну можна направити миротворців з неєвропейських країн, таких як Бразилія або Китай, повідомляє The Economist з посиланням на джерела.

Раніше багато ЗМІ писали про обговорення, згідно з якими після укладення угоди про перемир'я в Україні в країну могли б відправити європейських миротворців для підтримки режиму припинення вогню.

"Американські офіційні особи пропонують інший вид миротворчих сил, включаючи неєвропейські країни, такі як Бразилія чи Китай, які розташувалися б уздовж можливої лінії припинення вогню як свого роду буфер", - пише видання.

The Economist зазначає, що віцепрезидент США Джей Ді Венс міг повідомити представникам країн ЄС, що сили, які складатимуться тільки з європейських військових, будуть менш ефективними під час взаємодії з РФ.

The Economist відзначає, що Франція запропонувала європейське розгортання, яке залишатиметься далеко за лінією фронту, без зобов’язання приєднатися до будь-якої майбутньої війни. "Можливо, це доведеться швидко змінити. Еммануель Макрон скликав екстрену зустріч обраних європейських лідерів, а також Марка Рютте, генерального секретаря НАТО , у Парижі на 17 лютого. Очікується, що на зустрічі обговорять питання про те, як отримати місце Європи за столом мирних переговорів; що Європа могла б надати для підтримки миру і про що їй потрібно було б просити американців; і як фінансувати переозброєння", - зазначає видання.