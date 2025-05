Питання виборів в Україні мають вирішувати в Україні – Келлоґ

Питання доцільності проведення виборів в Україні має бути вирішено всередині самої країни, вважає спецпредставник президента США з питань України та РФ Кіт Келлоґ.

"Питання про вибори в Україні – це питання, яке не варто мені ставити. Це питання, яке ви ставите своїй нації. Ви питайте своє керівництво, ви питайте Раду", – сказав він журналістам в кулуарах 8-го Українського ланчу "Your country first — win with us" ("Твоя країна понад усе – перемагай з нами"), організованого Фондом Пінчука на полях Мюнхенської конференції з безпеки в суботу.

"Багато людей мають свої думки, це рішення не має приймати ніхто, крім вас", – додав Келлоґ.