США для швидкості ведуть переговори про завершення війни двома треками – російським та українсько-союзницьким – Келлоґ

Ініційовані президентом США Дональдом Трампом переговори про завершення розв’язаної Росією війни проти України для швидкості ведуться двома треками – російським та українсько-союзницьким, повідомив спецпредставник президента США з питань України та РФ Кіт Келлоґ.

"Ви бачите, що зараз ми насправді йдемо по двох шляхах, і це важливо усвідомити: є російський трек і є український трек. І ми робимо це для швидкості", – сказав він 8-му Українському ланчі "Your country first — win with us" ("Твоя країна понад усе – перемагай з нами"), організованому Фонд Пінчука на полях Мюнхенської конференції з безпеки у суботу.

Спецпредставник наголосив, що якщо є бажання встановити тривалий мир, а воно є саме таким, то це не можливо зробити самостійно, без участі президента Зеленського та українців, виключивши будь-кого.

Келлоґ уточнив, він працює на американсько-українсько-союзницькому треку, тоді як на російському треку працює спеціальний представник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф.