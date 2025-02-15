На полях Мюнхенського форуму з безпеки був підписаний документ, що закріплює намір про створення спільного підприємства між АТ "Укроборонпром" та Thales International SAS, повідомив в суботу міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін.

"АТ "Укроборонпром" і Thales International SAS домовились про створення спільного підприємства, й зафіксували ці домовленості на папері. Новостворене підприємство спеціалізуватиметься на створенні передових технологічних рішень для підсилення ППО, радарів, засобів РЕБ, тактичного зв'язку й оптико-електронних систем", - написав він у Телеграмі.

Як зазначив Сметанін, українська оборонна промисловість вже тривалий час співпрацювала з Thales. "Я радий, що це співробітництво поглиблюється до створення СП. Дякую французьким партнерам за підтримку нашої оборонки й сміливість працювати в Україні", - додав міністр.

Раніше повідомлялось, що міністр оборони України Рустем Умєров під час робочого візиту в Брюссель провів зустріч із представниками компанії Thales Belgium, яка від початку повномасштабного вторгнення "надає Україні важливу підтримку".

Як йдеться на сайті компанії, Thales Group розвинула свій промисловий і технологічний потенціал по всій Європі і має широкий портфель рішень, включаючи оборону і безпеку, аерокосмічну промисловість, космос, а також цифрову ідентифікацію та безпеку. Thales також підтримує постійну присутність у Брюсселі для обслуговування європейських інституцій і НАТО.