Інтерфакс-Україна
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13:41 15.02.2025

"Укроборонпром" і Thales International SAS домовились про створення спільного підприємства

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"Укроборонпром" і Thales International SAS домовились про створення спільного підприємства

На полях Мюнхенського форуму з безпеки був підписаний документ, що закріплює намір про створення спільного підприємства між АТ "Укроборонпром" та Thales International SAS, повідомив в суботу міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін.

"АТ "Укроборонпром" і Thales International SAS домовились про створення спільного підприємства, й зафіксували ці домовленості на папері. Новостворене підприємство спеціалізуватиметься на створенні передових технологічних рішень для підсилення ППО, радарів, засобів РЕБ, тактичного зв'язку й оптико-електронних систем", - написав він у Телеграмі.

Як зазначив Сметанін, українська оборонна промисловість вже тривалий час співпрацювала з Thales. "Я радий, що це співробітництво поглиблюється до створення СП. Дякую французьким партнерам за підтримку нашої оборонки й сміливість працювати в Україні", - додав міністр.

Раніше повідомлялось, що міністр оборони України Рустем Умєров під час робочого візиту в Брюссель провів зустріч із представниками компанії Thales Belgium, яка від початку повномасштабного вторгнення "надає Україні важливу підтримку".

Як йдеться на сайті компанії, Thales Group розвинула свій промисловий і технологічний потенціал по всій Європі і має широкий портфель рішень, включаючи оборону і безпеку, аерокосмічну промисловість, космос, а також цифрову ідентифікацію та безпеку. Thales також підтримує постійну присутність у Брюсселі для обслуговування європейських інституцій і НАТО.

Теги: #thales_international_sas #укроборонпром

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