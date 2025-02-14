Зеленський у розмові з Мелоні: важливо, щоб партнери України підтримували розвиток української армії до запрошення в НАТО

Президент Володимир Зеленський у телефонній розмові з головою ради міністрів Джорджією Мелоні наголосив на важливості підтримки партнерами розвитку української армії до того, як Україна отримає запрошення в НАТО.

"Обговорили координацію з партнерами щодо дієвих гарантій безпеки для України та можливих рамок для гарантування довгострокової безпеки. Підкреслив, що найсильнішою та найбільш економічно вигідною гарантією є членство в НАТО. До того, як Україна отримає запрошення, украй важливо, щоб наші партнери підтримували розвиток нашої сильної сучасної армії, протиповітряної оборони, далекобійних спроможностей та боєздатного флоту", - написав він в телеграмі.

Він зазначив, що також проінформував Мелоні про п'ятничну зустріч із віцепрезидентом США Джей Д. Венсом і телефонну розмову з президентом Дональдом Трампом. Президент також подякував за всебічну підтримку України.

"Також наголосив, що перед будь-якими переговорами Європа, США та Україна мають узгодити єдину стратегію оборони й безпеки з чітким планом дій. Європа має бути повноправним учасником мирних переговорів і зусиль, спрямованих на запобігання майбутнім війнам", підкреслив Зеленський.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/13328