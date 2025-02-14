Інтерфакс-Україна
Події
20:55 14.02.2025

ЗСУ відбили ворожий штурм поблизу Великої Новосілки

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ЗСУ відбили ворожий штурм поблизу Великої Новосілки
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Українські захисники відбили штурм російських окупантів поблизу Великої Новосілки Донецької області на покровському напрямку, повідомляється в телеграм-каналі оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

"Для проведення атаки окупанти задіяли танк та дві БМП. Однак завдяки влучній роботі нашої артилерії та FPV-дронів всі бронемашини противника були зупинені й спалені. Чергова російська офензива провалилася", - йдеться у п'ятницю.

 

Теги: #війна #ситуація

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