Дві людини загинули внаслідок авіаудару РФ по селу в Запорізькій області

Дві людини загинули внаслідок удару російських військ авіаційними бомбами з модулями коригування по с.Преображенка (Пологівський р-н, Запорізька обл.), зруйновано житлові будуинки, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров у п'ятницю.

"50-річна жінка загинула під час ворожої атаки на Преображенку. Тіло загиблої рятувальники дістали з-під завалів будинку ", - написав він у Телеграмі.

Пізніше голова ОВА додав, що з-під завалів будинку дістали тіло 47-річного чоловіка.

Російські війська атакували с.Преображенка щонайменше шістьома КАБами.