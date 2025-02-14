Інтерфакс-Україна
Події
12:44 14.02.2025

Дві людини загинули внаслідок авіаудару РФ по селу в Запорізькій області

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Дві людини загинули внаслідок удару російських військ авіаційними бомбами з модулями коригування по с.Преображенка (Пологівський р-н, Запорізька обл.), зруйновано житлові будуинки, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров у п'ятницю.

"50-річна жінка загинула під час ворожої атаки на Преображенку. Тіло загиблої рятувальники дістали з-під завалів будинку ", - написав він у Телеграмі.

Пізніше голова ОВА додав, що з-під завалів будинку дістали тіло 47-річного чоловіка.

Російські війська атакували с.Преображенка щонайменше шістьома КАБами.

Теги: #запорізька_область #обстріл

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