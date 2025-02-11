Інтерфакс-Україна
Події
18:59 11.02.2025

Глава Пентагону: на “Рамштайні” та зустрічі міністрів НАТО ми збираємося мати відверту розмову з нашими друзями

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На майбутній Контактній групі з питань оборони України (формат “Рамштайн”) та на зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі обговорять “можливості, лідерство, розподіл тягаря”, заявив новий глава Пентагону Піт Гегсет.

“Завтра на Контактній групі з України та на зустрічі міністрів НАТО ми будемо прямо говорити з нашими друзями. Така невідкладність цього моменту вимагає спілкування друзів із друзями. Про можливості, про лідерство, про активізацію, розподіл тягаря”, - сказав він під час спілкування із журналістами в штаб-квартирі Африканського командування Збройних сил США в Німеччині.

Гегсет також підкреслив, що сподівається на “швидке досягнення миру в Україні”, зазначивши, що президент США Дональд Трамп прагне цього.

“Європейський континент заслуговує на те, щоб бути вільним від будь-якої агресії. Але ті, хто живе по сусідству, мають інвестувати найбільше в цю індивідуальну та колективну оборону”, - заявив він.

Гегсет також наголосив на необхідності для союзників по НАТО витрачати 5% ВВП на оборону.

Відповідаючи на питання, чи є Китай найбільшою загрозою для Сполучених Штатів, міністр оборони відповів, що “зараз найбільшою загрозою була безпека нашого власного кордону”.

Теги: #пентагон #рамштайн #гегсет

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