Інтерфакс-Україна
Події
19:37 10.02.2025

Шмигаль та Туск обговорили співпрацю в оборонній галузі та пришвидшення логістики

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Шмигаль та Туск обговорили співпрацю в оборонній галузі та пришвидшення логістики

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та його польський колега Дональд Туск провели робочу розмову, в ході якої обговорили, зокрема, співпрацю між державами в оборонній галузі та пришвидшенні логістики.

Також сторони приділили увагу питанню прикордонної інфраструктури, написав Шмигаль у телеграм.

"Модернізація пунктів пропуску на спільному кордоні відбувалася, у тому числі, за підтримки USAID. Ми домовилися з Дональдом Туском сприяти подальшому розвитку прикордонної інфраструктури, зокрема із залученням Європейського інвестиційного банку", - проінформував прем'єр України.

За його словами, Україна на період головування Польщі в Раді Європейського Союзу розраховує на здійснення "вагомого прогресу" у зближенні з ЄС.

Шмигаль подякував Польщі за 46-й пакет військової допомоги.

"Подякував Польщі за непохитну підтримку України в час повномасштабної війни з росією", - підсумував очільник Українського уряду.

 

Теги: #польща #розмова

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