Інтерфакс-Україна
Події
19:34 10.02.2025

Зеленський анонсував візит представників команди Трампа в Україну на цьому тижні

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Зеленський анонсував візит представників команди Трампа в Україну на цьому тижні

На цьому тижні деякі представники команди президента США Дональда Трампа відвідають Україну, повідомив президент Володимир Зеленський.

“На цьому тижні будуть деякі люди із команди президента Трампа серйозні у нас в Україні - до Мюнхенської конференції. Потім буде Мюнхенська конференція, у мене буде там ряд зустрічей із віце-президентом (Джей Ді Венсом - ІФ-У), також будуть зустрічі із командою президента Трампа і у моїй команди будуть окремі зустрічі, розмови, робота”, - сказав Зеленський журналістам за результатами зустрічі з президентом Європейського Інвестиційного Банку Надієй Кальвіно.

Президент повідомив, що після цього буде продуктивна робота “і в Україні з колегами із Сполучених Штатів Америки”.

Також, за словами Зеленського, команди працюють над зустріччю президентів України і США.

Теги: #представники #зеленський #сша

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