Інтерфакс-Україна
Події
06:13 10.02.2025

У Трампа немає планів вторгнення в Канаду - Волц

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Нещодавно прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що загроза Дональда Трампа анексувати канадську державу є реальною, однак президент США не має планів вторгнення в країну, заявив радник Трампа з нацбезпеки Майк Волц, передає NBC News.

Його зауваження відбулися після численних повідомлень про те, що минулого тижня канадський прем'єр під час закритої зустрічі з лідерами бізнесу заявив, що адміністрація Трампа "продовжує говорити про поглинання" Канади і перетворення її на 51-й штат США.

Також Волц додав, що багатьом канадцям "не подобаються останні 10 років ліберального, прогресивного правління Трюдо".

"Насправді, те, що ви бачите, - це підтвердження американського лідерства в Західній півкулі, від Арктики і до Панамського каналу. І це те, про що ми говоримо, від Гренландії до безпеки в Арктиці та повернення Панамського каналу під контроль Сполучених Штатів", - сказав радник Трампа.

Він зазначив, що США занадто довго уникали власної півкулі, де в них є енергія, їжа та критично важливі мінерали.

Джерело: https://www.nbcnews.com/politics/donald-trump/trump-national-security-adviser-no-plans-invade-canada-waltz-rcna191374

Теги: #волц #канада #трамп #сша

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