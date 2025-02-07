Трамп не виключає зустрічі із Зеленським наступного тижня

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Президент США Дональд Трамп не виключає зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським наступного тижня, яка може відбутися у Вашингтоні.

"Ймовірно, наступного тижня я зустрінуся з президентом Зеленським і, ймовірно, поговорю з президентом Путіним. Я хотів би, щоб ця війна закінчилася", - сказав Трамп під час зустрічі з прем'єр-міністром Японії Сігеру Ісібою в п'ятницю в Білому домі.

Президент США наголосив, що хоче, "щоб ця війна закінчилася", назвавши її "безглуздою". За словами Трампа, втрати РФ сягають 800 або 900 тисяч російських солдатів, а Україна має "напевно, 700 тисяч" (убитих і поранених - ІФ-У).

Трамп додав, що одна з речей, яку вони розглядають із президентом Зеленським, - "безпека активів".

"Вони мають підземні активи, рідкісноземельні елементи та інші речі, але насамперед рідкісноземельні. І ми хочемо, щоб вони були в безпеці", - сказав американський лідер.

Відповідаючи на уточнююче запитання, Трамп припустив, що зустріч може відбутися у Вашингтоні.

"Я туди (ймовірно, йдеться про Мюнхенську конференцію з безпеки - ІФ-У) не поїду", - додав президент США.

Також журналісти запитали Трампа, чи планує він зустрітися з Путіним. Трамп припустив, що це можливо, і додав, що "у нас завжди були хороші відносини".