Упродовж доби зафіксовано 85 бойових зіткнень

Протягом минулої доби зафіксовано 85 бойових зіткнення. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 середи.

“Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 76 авіаційних ударів, зокрема, залучив дві ракети та скинув 124 КАБ. Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч триста обстрілів, з них 81 — із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 2711 дронів-камікадзе”, - повідомляє Генштаб