Інтерфакс-Україна
Події
08:06 05.02.2025

Упродовж доби зафіксовано 85 бойових зіткнень

1 хв читати
Упродовж доби зафіксовано 85 бойових зіткнень

Протягом минулої доби зафіксовано 85 бойових зіткнення. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 середи. 

“Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 76 авіаційних ударів, зокрема, залучив дві ракети та скинув 124 КАБ. Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч триста обстрілів, з них 81 — із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 2711 дронів-камікадзе”, - повідомляє Генштаб

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:54 12.05.2025
Число боєзіткнень під час "парадного перемир’я" впало на 15%, обстрілів – на 34%, авіаударів – в 2,4 разу – Генштаб

Число боєзіткнень під час "парадного перемир’я" впало на 15%, обстрілів – на 34%, авіаударів – в 2,4 разу – Генштаб

08:19 12.05.2025
Сили оборони вразили за добу 20 районів зосередження окупантів – Генштаб

Сили оборони вразили за добу 20 районів зосередження окупантів – Генштаб

08:10 12.05.2025
Впродовж доби зафіксовано 155 бойових зіткнень - Генштаб

Впродовж доби зафіксовано 155 бойових зіткнень - Генштаб

16:57 11.05.2025
Генштаб: На покровському напрямку зафіксовано 36 бойових зіткнень, на Курщині – чотири

Генштаб: На покровському напрямку зафіксовано 36 бойових зіткнень, на Курщині – чотири

08:17 11.05.2025
Сили оборони вразили за добу дев’ять районів зосередження окупантів

Сили оборони вразили за добу дев’ять районів зосередження окупантів

08:16 11.05.2025
Впродовж доби зафіксовано 161 бойове зіткнення

Впродовж доби зафіксовано 161 бойове зіткнення

08:07 11.05.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1310 військовослужбовців

Окупанти втратили впродовж доби 1310 військовослужбовців

08:03 10.05.2025
Окупанти за добу втратили 1310 осіб та 106 од. автотехніки

Окупанти за добу втратили 1310 осіб та 106 од. автотехніки

08:25 09.05.2025
Сили оборони уразили за добу 16 районів зосередження окупантів - Генштаб

Сили оборони уразили за добу 16 районів зосередження окупантів - Генштаб

08:22 09.05.2025
Впродовж доби зафіксовано 193 бойових зіткнення - Генштаб

Впродовж доби зафіксовано 193 бойових зіткнення - Генштаб

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони ліквідували 10 з 10 ворожих БпЛА – Повітряні сили

Зеленський обговорив з Ердоганом ключові деталі зустрічі в Туреччині

Трамп: Росія погодиться на перемир'я в Україні

Зеленський: Ми всі в Україні хотіли б, щоб Трамп зміг бути на зустрічі з росіянами в Туреччині

Блокада пункту пропуску "Дорогуськ-Ягодин" розпочалась

ОСТАННЄ

ССО знищили ворожий новітній Бук-М3 та РСЗВ "Ураган-1"

Колишній працівник Рівненської АЕС готував повітряну атаку на ЛЕП

Каннський кінофестиваль відкриває свою програму "Трьома фільмами для України" - Держкіно

Електронна черга на заблокованому польськими протестувальниками ПП "Ягодин-Дорогуськ" скоротилась вдвічі

Україна готова представити дорожні карти реформ країнам-членам ЄС та Єврокомісії - Стефанішина

Китай скасував заборону на прийом поставок літаків Boeing

Перший півфінал "Євробачення-2025" відбудеться у вівторок, українці за кордоном зможуть проголосувати за Ziferblat

Китайська ракета вивела на орбіту експериментальний супутник зв'язку

У Франції стартує 78-й Міжнародний Каннський кінофестиваль

Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини постраждало 2 людини, з них 1 дитина – Прокудін

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА