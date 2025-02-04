У Раді не вистачило голосів для прийняття плану роботи на рік

Народні депутати не підтримали план законопроектної роботи Верховної Ради України на 2025 рік, повідомив член фракції «Голос» Ярослав Железняк.

«Перше питання в сесії провалилось. Мова про №12465 проект постанови про план законопроектної роботи парламенту на 2025 рік», - написав Железняк у Телеграмі у вівторок.

За словами нардепа,за проєкт постанови проголосували лише 209 нардепів ( для прийняття рішення необхідно мінімум 226 голосів «за» - ІФ-У).