Інтерфакс-Україна
Події
13:43 04.02.2025

У Раді не вистачило голосів для прийняття плану роботи на рік

1 хв читати
У Раді не вистачило голосів для прийняття плану роботи на рік

Народні депутати не підтримали план законопроектної  роботи Верховної Ради України на 2025 рік, повідомив член фракції «Голос» Ярослав Железняк.

«Перше питання в сесії провалилось. Мова про №12465 проект постанови про план законопроектної роботи парламенту на 2025 рік», - написав Железняк у Телеграмі у вівторок. 

За словами нардепа,за проєкт постанови проголосували лише 209 нардепів ( для прийняття рішення необхідно мінімум 226  голосів «за» - ІФ-У).

 

Теги: #план #рада

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:40 08.05.2025
Перед ратифікацією Угоди зі США "Євросолідарність" ініціює спеціальну заяву парламенту – Геращенко

Перед ратифікацією Угоди зі США "Євросолідарність" ініціює спеціальну заяву парламенту – Геращенко

20:34 07.05.2025
Ратифікація угоди "про мінерали" зі США призначена на 8 травня, голосів буде більше 280 – нардеп

Ратифікація угоди "про мінерали" зі США призначена на 8 травня, голосів буде більше 280 – нардеп

09:35 07.05.2025
Профільний комітет, можливо, уточнить текст законопроєкту про ратифікацію угоди між Україною та США про копалини

Профільний комітет, можливо, уточнить текст законопроєкту про ратифікацію угоди між Україною та США про копалини

21:00 06.05.2025
Група Єрмака-Макфола презентувала четвертий План дій для посилення економічного тиску на Росію

Група Єрмака-Макфола презентувала четвертий План дій для посилення економічного тиску на Росію

10:20 06.05.2025
Комітет Ради у вівторок схвалить проєкт закону про ратифікацію угоди зі США, 8 травня проголосують, вважає Железняк

Комітет Ради у вівторок схвалить проєкт закону про ратифікацію угоди зі США, 8 травня проголосують, вважає Железняк

21:57 05.05.2025
Міжвідомча група по переговорам щодо вступу України в ЄС схвалила проєкти дорожніх карт - Корнієнко

Міжвідомча група по переговорам щодо вступу України в ЄС схвалила проєкти дорожніх карт - Корнієнко

08:13 21.04.2025
Київ повинен цього тижня відреагувати на пропозиції адміністрації Трампа щодо припинення війни

Київ повинен цього тижня відреагувати на пропозиції адміністрації Трампа щодо припинення війни

00:17 12.04.2025
Європа протягом кількох тижнів надасть Трампу план безпекових гарантій для України, сподівачись ними переконати Трампа – ЗМІ

Європа протягом кількох тижнів надасть Трампу план безпекових гарантій для України, сподівачись ними переконати Трампа – ЗМІ

21:21 10.04.2025
Посол ЄС: Дотримуємося плану відкриття всіх переговорних кластерів з Україною цього року

Посол ЄС: Дотримуємося плану відкриття всіх переговорних кластерів з Україною цього року

16:02 27.03.2025
Зеленський на саміті у Парижі запропонував групі представників прибути до України для розроблення одного чіткого плану

Зеленський на саміті у Парижі запропонував групі представників прибути до України для розроблення одного чіткого плану

ВАЖЛИВЕ

Сибіга: Росіяни повністю ігнорують пропозицію про повне і тривале припинення вогню, починаючи з 12 травня

Окупанти не дотримувались оголошеного перемир’я і 10 травня спробували штурмувати на куп'янському напрямку – ОТУ "Харків"

Зеленський запросив Папу Римського Лева ХІV здійснити візит в Україну

ЄС виділить додаткові EUR900 млн на українське озброєння

Сили оборони вночі збили 55 ворожих дронів зі 108, ще 30 локаційно втрачені

ОСТАННЄ

З початку повномасштабного вторгнення держнагороди отримали понад 110 тис українців – Зеленський

Сибіга провів спільні телефонні переговори із колегами з Британії, Німеччини, Польщі, США, Франції та ЄС

Досягти припинення вогню можливо у координації з Європою та США - Стефанчук

Глава МЗС Туреччини: Росія та Україна повинні розпочати переговори "якнайшвидше"

Кабмін затвердив порядок проведення дослідження щодо наявності ознак афілійованості із забороненими релігійними організаціями

Одеса відклала на кінець червня розкриття пропозицій на електробуси за EUR13 млн фінансування ЄІБ

Через ворожий удар на Харківщині поранено мирного мешканця – прокуратура

Мінкультури розпочало мистецький конкурс для реалізації інформкампанії з мобілізації та рекрутингу

Голова МЗС Франції закликав Путіна зустрітися із Зеленським у Стамбулі в четвер

Росія повинна сказати, чи хоче миру, погодившись на безумовне 30-денне припинення вогню - МЗС Іспанії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА