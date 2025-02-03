Інтерфакс-Україна
Події
10:51 03.02.2025

Для участі в НМТ-2025 випускникам шкіл необхідно оформити ID-картку

1 хв читати
Для участі в НМТ-2025 випускникам шкіл необхідно оформити ID-картку

Для участі в національному мультипредметному тесті (НМТ) 2025 року випускникам шкіл необхідно оформити ID-картку, повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

"Випускники шкіл, інших навчальних закладів загальної середньої освіти та особи, які планують здавати національний мультипредметний тест (НМТ), повинні оформити ID-картку. Реєстрація для участі в основних сесіях НМТ розпочинається 6 березня 2025 року і триватиме до 3 квітня 2025 року. Термін виготовлення першої ID-картки складає 20 робочих днів", - йдеться в повідомленні міністерства.

У відомстві нагадали, що особам, які досягли 14-річного віку і ще не мають паспорта громадянина України, необхідно своєчасно звернутися до підрозділу міграційної служби за місцем проживання, центру обслуговування "Паспортний сервіс" або Центр надання адміністративних послуг.

Як повідомлялося, у 2025 році НМТ включає тестування з обов'язкових навчальних предметів: "українська мова", "математика", "історія України" та навчального предмета за вибором ("іноземна мова", "біологія", "географія", "фізика", "хімія", "українська література"). НМТ з історії України охоплюватиме весь курс історії з найдавніших часів до сьогодення. Тестування відбуватиметься під час основних і додаткових сесій. Основні відбуватимуться протягом 14 травня - 25 червня; додаткові - 14-25 липня.

Теги: #нмт #id_картки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:44 08.05.2025
Виправити помилки й повторно надіслати документи на реєстрацію на НМТ можна 9-14 травня

Виправити помилки й повторно надіслати документи на реєстрацію на НМТ можна 9-14 травня

18:31 28.04.2025
Всі зареєстровані учасники основної сесії НМТ зможуть завантажити запрошення для участі в тестуванні з персональних кабінетів до 7 травня - УЦОЯО

Всі зареєстровані учасники основної сесії НМТ зможуть завантажити запрошення для участі в тестуванні з персональних кабінетів до 7 травня - УЦОЯО

15:37 22.04.2025
На НМТ у 2025 році зареєструвалася майже така ж кількість вступників, як і торік – заступник міністра освіти

На НМТ у 2025 році зареєструвалася майже така ж кількість вступників, як і торік – заступник міністра освіти

14:19 11.04.2025
Повернутися до формату ЗНО можливо буде лише при змозі запропонувати декількаденне оцінювання - директорка УЦОЯО

Повернутися до формату ЗНО можливо буде лише при змозі запропонувати декількаденне оцінювання - директорка УЦОЯО

13:55 11.04.2025
В основний період реєстрації для участі в НМТ-2025 зареєструвалося 312 тис. вступників

В основний період реєстрації для участі в НМТ-2025 зареєструвалося 312 тис. вступників

15:59 26.03.2021
Авторизація у застосунку "Дія" скоро буде можлива за допомогою прикладання ID-картки до смартфону - Мінцифри

Авторизація у застосунку "Дія" скоро буде можлива за допомогою прикладання ID-картки до смартфону - Мінцифри

13:05 29.10.2020
"Пост Фінанс" та Ощадбанк упровадили верифікацію клієнтів "Нова пошта" за ID-карткою через POS-термінали

"Пост Фінанс" та Ощадбанк упровадили верифікацію клієнтів "Нова пошта" за ID-карткою через POS-термінали

13:52 04.10.2019
Українці оформили 4 млн ID-карт

Українці оформили 4 млн ID-карт

12:43 12.12.2018
Кабмін схвалив угоду з Грузією про режим перетину кордону за ID-картками

Кабмін схвалив угоду з Грузією про режим перетину кордону за ID-картками

12:46 14.11.2018
У власників ID-карток не буде проблем під час голосування на виборах президента України - ДМС

У власників ID-карток не буде проблем під час голосування на виборах президента України - ДМС

ВАЖЛИВЕ

Макрон: Не може бути жодних переговорів, коли говорить зброя

Зеленський про виступ Путіна: Це хороший знак, що росіяни нарешті замислились про закінчення війни

Захисники України в ніч на 11 травня знищили 60 зі 108 ворожих дронів

Пропозиція Путіна про переговори є першим кроком, але недостатнім, - Макрон

Трамп після заяв Коаліції охочих та Путіна очікує попереду "великий тиждень" та "великий день"

ОСТАННЄ

Окупанти скинули КАБи на прифронтову громаду Запорізької області, є важкопоранена

Макрон: Не може бути жодних переговорів, коли говорить зброя

Прем'єр Естонії: Адміністрація Трампа стає "трохи нетерплячою" до ігор Росії

Зеленський про виступ Путіна: Це хороший знак, що росіяни нарешті замислились про закінчення війни

Захисники України в ніч на 11 травня знищили 60 зі 108 ворожих дронів

Зеленська - учасникам архітектурного бієнале у Венеції: Ми кажемо "дах над головою", коли маємо на увазі дім, безпеку

Один цивільний постраждав внаслідок атаки російських БпЛА у Київській області

Пропозиція Путіна про переговори є першим кроком, але недостатнім, - Макрон

Трамп після заяв Коаліції охочих та Путіна очікує попереду "великий тиждень" та "великий день"

Консультації щодо нацменшин між Україною та Угорщиною перенесено за ініціативи угорської сторони

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА