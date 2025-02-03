Для участі в НМТ-2025 випускникам шкіл необхідно оформити ID-картку

Для участі в національному мультипредметному тесті (НМТ) 2025 року випускникам шкіл необхідно оформити ID-картку, повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

"Випускники шкіл, інших навчальних закладів загальної середньої освіти та особи, які планують здавати національний мультипредметний тест (НМТ), повинні оформити ID-картку. Реєстрація для участі в основних сесіях НМТ розпочинається 6 березня 2025 року і триватиме до 3 квітня 2025 року. Термін виготовлення першої ID-картки складає 20 робочих днів", - йдеться в повідомленні міністерства.

У відомстві нагадали, що особам, які досягли 14-річного віку і ще не мають паспорта громадянина України, необхідно своєчасно звернутися до підрозділу міграційної служби за місцем проживання, центру обслуговування "Паспортний сервіс" або Центр надання адміністративних послуг.

Як повідомлялося, у 2025 році НМТ включає тестування з обов'язкових навчальних предметів: "українська мова", "математика", "історія України" та навчального предмета за вибором ("іноземна мова", "біологія", "географія", "фізика", "хімія", "українська література"). НМТ з історії України охоплюватиме весь курс історії з найдавніших часів до сьогодення. Тестування відбуватиметься під час основних і додаткових сесій. Основні відбуватимуться протягом 14 травня - 25 червня; додаткові - 14-25 липня.