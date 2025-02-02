Глава МЗС Литви вважає, що заяви про повернення Європи до імпорту російського газу є історичною помилкою

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс вважає небезпечними заяви окремих політиків про можливе відновлення імпорту російських енергоносіїв до країн Європи задля того, щоб отримати важіль впливу під час переговорів щодо встановлення миру в Україні. Про це він написав у соцмережі X у суботу, 1 лютого.

"Голоси, які стверджують, що відновлення імпорту російського газу до Європи може слугувати важелем впливу на мирні переговори щодо України, дуже помиляються. Це небезпечно хибна ідея. Росія має бути переможена, а не винагороджена новими потоками доходів. Україна повинна отримати можливість перемогти", - наголосив він.

Глава МЗС Литви переконаний, що Європа повинна дотримуватися правильного курсу: "Посилити санкції проти російського енергетичного сектору, підтримувати Україну та інвестувати в довгострокову енергетичну безпеку. Будь-які інші дії були б кроком назад".

У своєму дописі Будріс також нагадав, що десятиліттями Росія використовувала експорт енергоносіїв як важіль впливу на Європу, неодноразово погрожувала і припиняла постачання енергоресурсів для політичного тиску.

"Європа на власному досвіді переконалася, що російський газ - це більше, ніж просто товар, це геополітична зброя. Залежність від нього дозволила Кремлю фінансувати війни, шантажувати країни та підривати європейську безпеку. Навіть роздуми про повернення до імпорту російського газу зараз були б історичною помилкою", - наголосив глава дипломатії Литви.