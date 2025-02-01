Інтерфакс-Україна
Події
09:39 01.02.2025

В Київській області внаслідок нічної атаки БпЛА влучань в критичну інфраструктуру не допущено, без постраждалих – влада

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В Київській області внаслідок нічної атаки БпЛА постраждалих серед населення немає, влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено, повідомив глава обласної військової адміністрації Микола Калашник.

"Ворог не припиняє атаки за допомогою БпЛА на Київщину. Сьогодні вночі тривога оголошувалася двічі. В регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено", - написав він у телеграм у суботу.

За даними ОВА, внаслідок падіння уламків збитої цілі у Бориспільському районі сталося загоряння приватного будинку. Пожежа ліквідована. Також пошкоджено ще два приватні будинки, господарчі приміщення та автомобіль. В будинках вибиті вікна, посічені фасади та покрівлі.

У Фастівському районі внаслідок падіння уламків сталася пожежа складського приміщення одного з підприємств на площі 30 кв.м. Пожежа оперативно ліквідована.

Теги: #київська_область #бпла

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