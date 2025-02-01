Війська РФ за добу втратили 1 440 осіб

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Сили оборони за добу ліквідували 1 430 окупантів, 9 танків, 22 бронемашини, 48 артсистем, 121 БПЛА, а також 78 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у фейсбуці ранком суботи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по по 01.02.25 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 839 040 (+1 430) осіб, танків ‒ 9 902 (+9) од, бойових броньованих машин ‒ 20 653 (+22) од, артилерійських систем – 22 493 (+48) од, РСЗВ – 1 266 (+1) од, засоби ППО ‒ 1 050 (+0) од, літаків – 369 (+0) од, гелікоптерів – 331 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23 694 (+121), крилаті ракети ‒ 3 054 (+0), кораблі /катери ‒ 28 (+0) од, підводні човни – 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 35 629 (+77) од, спеціальна техніка ‒ 3 727 (+1)", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.