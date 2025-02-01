Ворог завдав понад 10 ударів по Запоріжжю, пошкоджені приватні дома – ОВА

Російські окупанти атакували безпілотниками Запоріжжя, завдав понад 10 ударів, є пошкодження житла, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров в ніч на суботу.

"Ворог завдав понад 10 ударів по Запоріжжю. Це наймасовіший удар за останній час. Наслідки встановлюються. Попередньо – без постраждалих", - написав він у Телеграм.

Пізніше він дописав, що внаслідок ворожої атаки зазнали пошкоджень приватні домоволодіння, в них вибиті вікна та пошкоджений дах.

Федоров додав, що всі екстрені служби працюють на місцях влучань, наслідки ще встановлюються

Очільник ОВА попередив, що повітряна атака ворога триває, тривога оголошена по всій території області.