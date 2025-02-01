Інтерфакс-Україна
Події
00:48 01.02.2025

Військові КНДР на Курщині проводять ротацію через великі втрати - ГУР

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Військові КНДР на Курщині проводять ротацію через великі втрати - ГУР

Серед військовослужбовців з КНДР, що воюють на боці РФ на Курщині, спостерігаються великі втрати, через це мають місце заходи з ротації, заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

"Ми можемо констатувати великі втрати серед особового складу військовослужбовців Північної Кореї, які знаходяться під умовним легендуванням, прикриттям, під чужими документами на території РФ і ведуть агресивну війну проти українських військ, є частиною цієї війни. Великі втрати передбачають заходи із ротації, із заміни, і такі заходи відбуваються", - сказав він в ефірі телемарафону в п'ятницю ввечері.

Юсов також повідомив, що військова підтримка РФ з боку режиму Північної Кореї продовжується — як у силах, так й у засобах.

"Коли можна було робити певні офіційні заяви, вони обов'язково будуть робитися. Але те, про що повідомляють міжнародні колеги, журналісти,— вони бачать (це можна підтвердити) великі втрати, а це означає, що підрозділи після певного відсотка виходу особового складу, не можуть виконувати поставлені задачі. Тому так, ротаційні заходи мають місце", - наголосили в ГУР.

Раніше американське видання The New York Times з посиланням на офіційних осіб України та США написало, що військових КНДР, які воюють на стороні Росії проти України, вивели з лінії фронту у Курській області після того, як вони зазнали великих втрат.

Теги: #кндр #курська_область #рф

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