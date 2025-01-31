Інтерфакс-Україна
Події
22:51 31.01.2025

В епіцентрі удару РФ по Одесі знаходились норвезькі дипломатичні представники – Зеленський

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В епіцентрі удару РФ по Одесі знаходились норвезькі дипломатичні представники – Зеленський
Фото: https://t.me/OdessaDumskayaNet

Серед людей, які були в епіцентрі російського ракетного удару по Одесі знаходились, зокрема й норвезькі дипломатичні представники, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Російський ракетний удар по Одесі, по історичному центру міста... Абсолютно свідомий удар російських терористів. На щастя, обійшлося без жертв. Є постраждалі, їм надано допомогу. Серед людей, які були в епіцентрі удару, зокрема й норвезькі дипломатичні представники", - написав президент у своєму телеграм-каналі.

Зеленський зазначив, що зараз з'ясовуються всі обставини удару.

Раніше повідомлялося, що окупаційна армія РФ в п'ятницю ввечері завдала удару по історичному центру Одеси, наразі відомо про трьох постраждалих, їх шпиталізовано.

Теги: #удар #одеса #зеленський

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