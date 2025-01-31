Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по центру Одеси збільшилась до двох осіб – мер

Фото: https://t.me/odeskaODA

Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару армії РФ по центру Одеси в п'ятницю ввечері збільшилась до двох осіб, повідомив міський голова Генадій Труханов.

"Наразі відомо про двох постраждалих… їх транспортують у міські лікарні, де їм буде надана уся необхідна медична допомога", - написав він у Телеграм.

Мер повідомив, що на місці атаки працюють відповідні служби.

"Багато пошкоджень та руйнувань в охоронній зоні ЮНЕСКО, ушкоджена будівля, яка знаходяться під підсиленим захистом", - додав Труханов.