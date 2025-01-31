21:23 31.01.2025
Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по центру Одеси збільшилась до двох осіб – мер
Фото: https://t.me/odeskaODA
Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару армії РФ по центру Одеси в п'ятницю ввечері збільшилась до двох осіб, повідомив міський голова Генадій Труханов.
"Наразі відомо про двох постраждалих… їх транспортують у міські лікарні, де їм буде надана уся необхідна медична допомога", - написав він у Телеграм.
Мер повідомив, що на місці атаки працюють відповідні служби.
"Багато пошкоджень та руйнувань в охоронній зоні ЮНЕСКО, ушкоджена будівля, яка знаходяться під підсиленим захистом", - додав Труханов.