21:08 31.01.2025
Відомо про одну постраждалу внаслідок ракетного удару по центру Одеси
Фото: https://t.me/odeskaODA
Окупаційна армія РФ в п'ятницю ввечері нанесла ракетний удар по історичному центру Одеси, наразі відомо про одну постраждалу, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
"Внаслідок ворожого удару є постраждала співробітниця готелю. Жінку ушпиталено. Їй надається вся необхідна медична допомога", - написав він у Телеграм.
Раніше Кіпер повідомив, що росіяни атакували історичне середмістя Одеси ракетами.
Повітряні сили попереджували про небезпеку балістичних ракет в Одесі та області.