Відомо про одну постраждалу внаслідок ракетного удару по центру Одеси

Фото: https://t.me/odeskaODA

Окупаційна армія РФ в п'ятницю ввечері нанесла ракетний удар по історичному центру Одеси, наразі відомо про одну постраждалу, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Внаслідок ворожого удару є постраждала співробітниця готелю. Жінку ушпиталено. Їй надається вся необхідна медична допомога", - написав він у Телеграм.

Раніше Кіпер повідомив, що росіяни атакували історичне середмістя Одеси ракетами.

Повітряні сили попереджували про небезпеку балістичних ракет в Одесі та області.