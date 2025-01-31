Інтерфакс-Україна
Події
21:08 31.01.2025

Відомо про одну постраждалу внаслідок ракетного удару по центру Одеси

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Відомо про одну постраждалу внаслідок ракетного удару по центру Одеси
Фото: https://t.me/odeskaODA

Окупаційна армія РФ в п'ятницю ввечері нанесла ракетний удар по історичному центру Одеси, наразі відомо про одну постраждалу, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Внаслідок ворожого удару є постраждала співробітниця готелю. Жінку ушпиталено. Їй надається вся необхідна медична допомога", - написав він у Телеграм.

Раніше Кіпер повідомив, що росіяни атакували історичне середмістя Одеси ракетами.

Повітряні сили попереджували про небезпеку балістичних ракет в Одесі та області.

 

Теги: #постраждалі #одеса #обстріл

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