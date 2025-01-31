Інтерфакс-Україна
Події
20:51 31.01.2025

Окупанти завдали ракетного удару по центру Одеси - влада

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Окупанти завдали ракетного удару по центру Одеси - влада

Окупаційна армія РФ в п'ятницю ввечері нанесла ракетний удар по історичному центру Одеси, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Російські терористи атакували історичне середмістя Одеси ракетами. Загроза лишається", - написав він у Телеграм.

На фото, опублікованих в телеграм-каналі народного депутата Олексія Гончаренко помітно, що удар прийшовся біля готелю "Бристоль". Дана локація знаходиться у межах охоронної зони UNESCO.

Раніше повідомлялось, що в Одесі гриміли вибухи.

Повітряні сили попереджували про небезпеку балістичних ракет в Одесі та області.

 

Теги: #центр #одеса #обстріли

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