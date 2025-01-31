Інтерфакс-Україна
Події
04:36 31.01.2025

В Іспанії стався вибух на військовому заводі "Rheinmetall", шестеро поранених

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На військовому заводі "Rheinmetall" в Іспанії 30 січня стався вибух, внаслідок чого шестеро людей отримали поранення, повідомляє EFE.

Як пише видання, шестеро працівників віком від 30 до 52 років отримали поранення, один з них серйозно, внаслідок вибуху на складі німецького концерну "Rheinmetall" в районі Хавалі-В'єхо.

"Стався нещасний випадок близько 16:20", - зазначається в повідомленні.

Наразі відомо, що три машини швидкої допомоги доставили 30-річного чоловіка та ще одного 42-річного чоловіка з опіками до лікарні Вірхен-де-ла-Арріксака в Ель-Пальмарі, а до Моралеса Месегера в Мурсії - 40-річного чоловіка з синцями, і ще одного 42-річного чоловіка, який надихався диму.

У 52-річного чоловіка травма голови, а ще одному 41-річному чоловіку надали допомогу з травмами на місці аварії. Наразі Інститут охорони праці проводить розслідування на місці.

Джерело: https://efe.com/espana/2025-01-30/explosion-fabrica-armas-murcia/

Теги: #іспанія #вибух #rheinmetall

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