Комітет Ради з питань нацоборони розпочав процедуру реєстрації законопроєкту щодо пролонгації терміну прохождения ВЛК - Фріз

Парламентський комітет з питань нацоборони розпочав процедуру реєстрації законопроєкту щодо пролонгації терміну проходження військово-лікарської комісії ( ВЛК) для військовозобов'язаних, які мають статус обмежено придатних, повідомила член комітету Ирина Фріз (фракція “Європейська солідарність”).

“Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки розпочав процедуру реєстрації законопроєкту щодо продовження терміну проходження ВЛК до 5 червня для військовозобов'язаних, які мають статус обмежено придатних”, - розповіла Фріз агентству “Інтерфакс-Україна” у середу.

За словами Фріз, пролонгування термінів повʼязано з тим, що нереформована система ВЛК не змогла у визначений іншим законом термін надати можливість всім, кому необхідно, здійснити переоформлення статусу.

“Комітет оперативно опрацює цей законопроект після реєстрації та подасть на розгляд парламенту”, - сказала народний депутат.

Фріз підкреслила, що Верховна Рада до середини лютого має прийняти законопроєкт, “щоб значна кількість громадян не підпадала під адмінвідповідальність”.