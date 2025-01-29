Інтерфакс-Україна
Події
22:26 29.01.2025

Комітет Ради з питань нацоборони розпочав процедуру реєстрації законопроєкту щодо пролонгації терміну прохождения ВЛК - Фріз

1 хв читати

Парламентський комітет з питань нацоборони розпочав процедуру реєстрації законопроєкту щодо пролонгації терміну проходження військово-лікарської комісії ( ВЛК) для військовозобов'язаних, які мають статус обмежено придатних, повідомила член комітету Ирина Фріз (фракція “Європейська солідарність”).

“Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки розпочав процедуру реєстрації законопроєкту щодо продовження терміну проходження ВЛК до 5 червня для військовозобов'язаних, які мають статус обмежено придатних”, - розповіла Фріз агентству “Інтерфакс-Україна” у середу.

За словами Фріз, пролонгування термінів повʼязано з тим, що нереформована система ВЛК не змогла у визначений іншим законом термін надати можливість всім, кому необхідно, здійснити переоформлення статусу.

“Комітет оперативно опрацює цей законопроект після реєстрації та подасть на розгляд парламенту”, - сказала народний депутат.

Фріз підкреслила, що Верховна Рада до середини лютого має прийняти законопроєкт, “щоб значна кількість громадян не підпадала під адмінвідповідальність”.

Теги: #зміни #рада #влк #нацбезпека

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:53 06.05.2025
У Дніпрі лікарі ВЛК підробляли чоловікам результати аналізів на ВІЛ для уникнення мобілізації

У Дніпрі лікарі ВЛК підробляли чоловікам результати аналізів на ВІЛ для уникнення мобілізації

10:20 06.05.2025
Комітет Ради у вівторок схвалить проєкт закону про ратифікацію угоди зі США, 8 травня проголосують, вважає Железняк

Комітет Ради у вівторок схвалить проєкт закону про ратифікацію угоди зі США, 8 травня проголосують, вважає Железняк

21:57 05.05.2025
Міжвідомча група по переговорам щодо вступу України в ЄС схвалила проєкти дорожніх карт - Корнієнко

Міжвідомча група по переговорам щодо вступу України в ЄС схвалила проєкти дорожніх карт - Корнієнко

09:57 05.05.2025
Трамп призначить нового радника з нацбезпеки протягом шести місяців

Трамп призначить нового радника з нацбезпеки протягом шести місяців

18:08 03.05.2025
Для військових з колишньої категорії "обмежено придатних" ввели зміни у програму з базової підготовки – СтратКом

Для військових з колишньої категорії "обмежено придатних" ввели зміни у програму з базової підготовки – СтратКом

12:56 03.05.2025
Зеленський сподівається на зустріч радників з нацбезпеки в Києві

Зеленський сподівається на зустріч радників з нацбезпеки в Києві

11:52 03.05.2025
Зеленський: Маю надію, що Рада ратифікує угоду зі США

Зеленський: Маю надію, що Рада ратифікує угоду зі США

21:00 02.05.2025
Апарат Ради виключає можливість стороннього втручання в електронну систему голосування - заява

Апарат Ради виключає можливість стороннього втручання в електронну систему голосування - заява

12:58 02.05.2025
"Європейська солідарність" звернеться до правоохоронних органів через можливе втручання в е-систему "Рада"

"Європейська солідарність" звернеться до правоохоронних органів через можливе втручання в е-систему "Рада"

14:33 01.05.2025
McDonald’s Україна виводить з меню популярну позицію

McDonald’s Україна виводить з меню популярну позицію

ВАЖЛИВЕ

В Сумах 7 і 8 травня оголошені днями жалоби

Найближчими тижнями будуть представлені нові пакети підтримки України та тиску на РФ – Зеленський

Зеленський доручив Міноборони та МЗС активізувати співпрацю з партнерами з виробництва дронів-перехоплювачів

У Сумах вже три жертви: Чоловік та хлопчик померли в лікарні

У Сумах від ракетного удару загинула 20-річна дівчина, з семи постраждалих шестеро дітей – міськрада

ОСТАННЄ

Трамп назвав ганьбою початок бойових дій між Індією і Пакистаном - ЗМІ

Трамп: якби Росія не була виключена з G8, війни б не сталося

Троє цивільних зазнали поранень внаслідок удару ворога по Запоріжжю – ОВА

Рятувальники ліквідували пожежу на місці удару ворога в Сумах – ДСНС

Російські БпЛА нанесли щонайменше 13 ударів по Запоріжжю - ОВА

Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 161 військовослужбовця - Генштаб

Головний рабин України прибув до США, зустрівся з Віткоффом

Пошкоджені будівлі і пожежа в одному з районів Запоріжжя внаслідок удару ворожих БпЛА – ОВА

З початку доби Сили оборони відбили 119 ворожих атак - Генштаб

Сибіга напередодні 8 травня закликав українців за кордоном не брати участі в жодних заходах, організованих Росією та Білоруссю

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА