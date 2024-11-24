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07:13 24.11.2024

Трамп має намір виступити головним парламентером щодо кризи в Газі - ЗМІ

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Трамп має намір виступити головним парламентером щодо кризи в Газі - ЗМІ

Обраний президент США Дональд Трамп планує домогтися успіху там, де чинному президенту Джо Байдену досі не вдавалося: переконати прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу припинити війну в Газі в обмін на звільнення заручників, утримуваних ХАМАСом, пише агентство Axios.

"Президент Трамп виступатиме як головний парламентер Америки і працюватиме над тим, щоб повернути додому невинних цивільних осіб, яких утримують у заручниках", - сказала нова прессекретарка Білого дому Керолайн Лівіт у коментарі агентству.

За її словами, Трамп відновить суворіші санкції проти Ірану, боротиметься з тероризмом і підтримуватиме Ізраїль.

Зазначається, що найближчим часом, менш ніж за два місяці до інавгурації Трампа, угода про звільнення заручників і припинення вогню в Газі навряд чи відбудеться. Натомість Трамп, найімовірніше, успадкує кризу і відповідальність за сімох американців, утримуваних ХАМАСом, четверо з яких, як вважають, живі.

 

 

 

Теги: #переговори #ізраїль #сша

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