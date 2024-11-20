ВР ухвалила два законопроєкти про демобілізацію та відстрочку для родичів загиблих на війні

Верховна Рада на засіданні в середу підтримала в другому читанні в цілому законопроєкт №12104, яким уточнюються підстави для надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації жінкам та чоловікам, чиї близькі родичі (чоловік, син, донька, батько, мати) або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра загинули або зникли безвісти під час участі в бойових діях.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос"), відповідний законопроєкт, що передбачає зміни до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", парламентарії підтримали 304 голосами.

Також народні депутати підтримали в другому читанні та в цілому законопроєкт №11531 про внесення змін до закону "Про військовий обов'язок та військову службу" щодо відновлення права військовослужбовців на звільнення з військової служби під час дії воєнного стану з причин загибелі або зникнення безвісти їхніх неповнорідного брата чи сестри. На його підтримку віддали голоси 308 парламентаріїв.

"Це вже третє виправлення помилки, яку зробили, ухвалюючи закон про мобілізацію", - зазначив Железняк у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, законопроєкт №12104 було зареєстровано у Верховній Раді 8 жовтня. Серед авторів законопроєкту - член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз, Ростислав Павленко (обоє - фракція "Європейська солідарність"), Соломія Бобровська ("Голос"), Вадим Івченко ("Батьківщина"), Олександр Федієнко ("Слуга народу"). Законопроєкт №11531 було зареєстровано 28 серпня. Профільний комітет надав щодо обох висновки 18 листопада.