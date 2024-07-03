Рада має обговорити запропоноване Кабміном заморожування соцстандартів у Бюджетній декларації на 2025-2027 рр. - Кондратюк

Верховна Рада має детально обговорити заморожування соціальних стандартів, запропоноване Кабінетом міністрів у проєкті Бюджетної декларації на 2025-2027 роки, вважає віцеспікер українського парламенту Олена Кондратюк.

"Питання замороження соцстандартів має бути предметно обговорене в парламенті. Уряд має знайти можливості забезпечити бодай невелике зростання прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати, яке принаймні покриє очікувану інфляцію у 2025-2026 роках", - написала Кондратюк у фейсбуці.

За її словами, уряд і Мінфін пропонують заморозити до 2027 року базові соціальні стандарти та залишити розміри прожиткового мінімуму й мінімальної зарплати на рівні 2024 року.