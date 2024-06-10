Економіка

17:22 10.06.2024

Ворожі атаки на об'єкти нафтової інфраструктури не вплинуть на ринок пального - директор "А-95"

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Ворожі атаки на об'єкти нафтової інфраструктури не вплинуть на ринок пального - директор "А-95"

Російські атаки на українські нафтосховища та об'єкти нафтопереробної інфраструктури не позначаться негативно на роботі внутрішнього ринку пального.

"В оперативному плані ніяких результатів ці атаки не дають. Пальне було і буде. Сьогодні це одна з небагатьох точок опори", - написав директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн на своїй сторінці у фейсбуці у понеділок.

За його словами, з 2022 року нафтобази в Україні майже не використовують, окрім як естакади для перевантаження із залізниці в бензовози.

"Якісь мертві залишки є, як і пари нафтопродуктів, які гарно горять. Тому виглядає ефектно. Навіть якщо десь щось і було та згоріло, вплив на ринок – нуль. Одразу приїжджає нове", - пояснив експерт.

Як він зазначив, особливістю ринку пального є його децентралізація у вигляді тисяч одиниць автозаправних комплексів, бензовозів, цистерн і терміналів, а також безлічі транспортних маршрутів постачань через кордон.

"Це вам не електроенергетика з її величезними об’єктами (читай мішенями). Попри масштабні атаки ринок функціонує як годинник, ба більше, у нас перманентний профіцит всіх марок пального", - констатував Куюн.

За його даними, росіяни, починаючи з 2022 року, атакували понад 50 нафтосховищ і нафтопереробних об'єктів на всій території країни, до 10 з яких - цього року.

"З професійної точки зору стратегія росіян мені не зрозуміла. Не виключаю, що після розвалу нашої енергетики вони багатіють думкою про нейтралізацію ринку пального, як джерела живлення для тих же генераторів. Але бомблять нафтобази два роки, а результату немає. І, що головне, не буде", - резюмував експерт.

Теги: #нафтопродукти #атаки

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