РФ завдала ударів по енергооб'єктах у п'яти областях, можливі зміни в обмеженні електропостачання - Міненерго

У ніч на суботу російські агресори атакували енергооб'єкти в Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях, повідомило Міністерство енергетики.

У своєму щоденному оновленні в телеграм-каналі міністерство зазначило, що наслідки масованого ракетно-дронового удару, який став шостим із 22 березня, уточнюються, а енергетики працюють над їхньою ліквідацією.

Водночас Міненерго попередило, що у зв'язку з цією атакою обсяги обмежень електропостачання, які прогнозувалися з 18:00 до 23:00 суботи, можуть змінюватися.

Загалом в енергосистемі минулої доби потреби в електриці покривалися власною генерацією, комерційним імпортом та аварійною допомогою у вечірні години з енергосистем Румунії, Польщі та Словаччини.

Також у певні години Україна для балансування енергосистеми передавала надлишки електроенергії енергосистемі Польщі, а впродовж години застосовували обмеження для об'єктів ВДЕ в західному та південно-західному регіонах.

На поточну добу прогнозується рекордний імпорт електроенергії - 26 946 МВт-год, що майже вдвічі більше вчорашнього показника. Експорт не передбачається.