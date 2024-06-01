Економіка

11:09 01.06.2024

РФ завдала ударів по енергооб'єктах у п'яти областях, можливі зміни в обмеженні електропостачання - Міненерго

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РФ завдала ударів по енергооб'єктах у п'яти областях, можливі зміни в обмеженні електропостачання - Міненерго

У ніч на суботу російські агресори атакували енергооб'єкти в Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях, повідомило Міністерство енергетики.

У своєму щоденному оновленні в телеграм-каналі міністерство зазначило, що наслідки масованого ракетно-дронового удару, який став шостим із 22 березня, уточнюються, а енергетики працюють над їхньою ліквідацією.

Водночас Міненерго попередило, що у зв'язку з цією атакою обсяги обмежень електропостачання, які прогнозувалися з 18:00 до 23:00 суботи, можуть змінюватися.

Загалом в енергосистемі минулої доби потреби в електриці покривалися власною генерацією, комерційним імпортом та аварійною допомогою у вечірні години з енергосистем Румунії, Польщі та Словаччини.

Також у певні години Україна для балансування енергосистеми передавала надлишки електроенергії енергосистемі Польщі, а впродовж години застосовували обмеження для об'єктів ВДЕ в західному та південно-західному регіонах.

На поточну добу прогнозується рекордний імпорт електроенергії - 26 946 МВт-год, що майже вдвічі більше вчорашнього показника. Експорт не передбачається.

Теги: #удари #енергообєкти

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