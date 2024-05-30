Пріоритет "Метінвесту" - залучити до роботи якомога більше колишніх військових - СЕО

Гірничо-металургійна група "Метінвест" прагне залучити до роботи якомога більшу кількість колишніх військових і створює інклюзивну екосистему інтеграції ветеранів до повноцінного життя, усі бізнес-процеси послідовно адаптуються до їхнього повернення, заявив генеральний директор холдингу Юрій Риженков у своїй колонці в журналі NV "Люди десятиліття: 100 українців, що рухають країну вперед".

За його словами, сьогодні українці борються за своє майбутнє.

"Вистояти в найважчі часи допомогло становлення громадянського суспільства, що охопило всі сфери життя. Але головними героями стали військові. Ми пишаємося, що серед 100 видатних українців, які визначали напрямок руху країни останні 10 років, є захисники "Азовсталі". Адже їхній подвиг і зараз, через два роки з початку оборони Маріуполя, надихає воїнів і цивільних. Надихає бізнес безперестанку допомагати армії. І внесок "Метінвесту" вагомий: компанія стала одним із найбільших донорів ЗСУ, виробляє сталеві вироби, постачає амуніцію і техніку на фронт", - зазначив Риженков.

За його словами, компанія готова працевлаштувати і перенавчити тисячі ветеранів. А проєкт "Серце Азовсталі", заснований акціонером "Метінвесту", вже зараз займається реабілітацією колишніх військових.

Гендиректор нагадав, що на початку війни на сході України головний офіс "Метінвесту" з Донецька переїхав до Києва. У 2017 році компанія втратила кілька підприємств, основними з яких були Єнакіївський метзавод, Харцизький трубний завод і "Краснодонвугілля", а у 2022 році росіяни знищили два найбільші комбінати групи в Маріуполі - "Азовсталь" і ММК ім. Ілліча. В окупації опинився й Авдіївський коксохімзавод, що стало важким ударом для "Метінвесту", бо в Маріуполі компанія інвестувала значні кошти у виробництво та соціальні ініціативи. Лише 2021 року "Метінвест" спрямував рекордні понад $1 млрд у проєкти, які роблять українську промисловість більш конкурентною та екологічною. Тому після початку облоги Маріуполя вертикально інтегрованій структурі компанії довелося непросто.

З огляду на це, компанія почала перебудовувати бізнес: заводи в Італії, Великій Британії та США стали незалежними підприємствами. Вугільні шахти в США почали продавати продукцію на внутрішньому і зовнішньому ринках. А прокатні заводи, які раніше використовували маріупольські напівфабрикати, знайшли нових постачальників.

Компанія заново вибудувала логістику, реалізовуючи продукцію в Україні та Східній Європі. З відновленням роботи морського коридору в серпні 2023 року "Метінвест" збільшив потужність ГЗК і метпідприємств. А у 2024 році компанія завершила адаптацію до нової реальності.

Незважаючи на всі втрати, "Метінвест" став одним із найбільших донорів ЗСУ, спрямувавши понад 2,9 млрд грн на потреби армії в рамках мілітарної ініціативи "Сталевий Фронт" Ріната Ахметова. "Метінвест" став чи не найбільшою компанією в Україні за кількістю мобілізованих в армію. З понад 9000 працівників, які долучилися до ЗСУ за час війни, 569 осіб загинули, зараз країну захищають близько 8000 співробітників, а до роботи вже приступили понад 500 ветеранів війни.

Серед основних напрямів роботи з ветеранами - реабілітація та додатковий медогляд. Для колишніх військових також розробляються програми повернення, утримання та адаптації. Вони зможуть пройти програми перекваліфікації, відновити професійні знання та навички. Також "Метінвест" впроваджує програми підготовки керівників і колективів до повернення ветеранів.

В умовах війни компанії вдається випускати нову продукцію, зокрема, за два роки великої війни група змогла налагодити виробництво близько 50 видів нових продуктів. Також компанія планує налагодити виробництво слябів на "Запоріжсталі" і "Каметсталі" для європейських заводів групи.

При цьому "Метінвест" є найбільшим у галузі експортером металопродукції та залізорудної сировини. До великої війни 25% металопродукції реалізовувалося на внутрішньому ринку, 46% - у Європі, решта - на інших ринках. У 2023 році чверть продукції продали на українському ринку, а понад 50% експортували до країн Європи. Після відкриття чорноморського коридору компанія змогла розширити ринки збуту і тепер постачає продукцію до Південної Європи, Туреччини, Єгипту і Китаю.

У 2024 році компанія сподівається збільшити експорт до Північної Африки і Туреччини. Планується, що в Україні, як і раніше, реалізовуватимуть 25% продукції, в Європі - 50%, решту - на інших ринках.

Нарощування виробничих потужностей та експорту позначилося і на сплаті податків, що дозволяють забезпечувати потреби фронту. Зокрема, за два останні роки "Метінвест" сплатив понад 35 млрд грн податків і зборів до українського бюджету, а за I квартал 2024 року подвоїв аналогічні показники минулого року.

У компанії впевнені, що наступне десятиліття буде періодом інновацій. "Метінвест" не лише зміг пристосуватися до роботи під час війни, а й будує плани на безвуглецеве майбутнє. Так, група планує побудувати завод з виробництва зеленої сталі в Італії - він має компенсувати втрату маріупольського виробництва і збільшити завантаженість українських ГЗК. У компанії очікують, що будівництво триватиме два-три роки.

Зелена стратегія групи передбачає і модернізацію українських меткомбінатів - "Каметсталі" і "Запоріжсталі", а ГЗК планується переобладнати під виробництво високоякісних окатишів. Це потребуватиме значних інвестицій у перспективі 5-10 років після завершення війни.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Підприємства групи розташовані переважно в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно керують ним.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".