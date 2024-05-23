Економіка

10:42 23.05.2024

Команда МВФ прибула в Україну напередодні початку 27 травня у Варшаві місії щодо 4-го перегляду програми EFF

2 хв читати
Команда МВФ прибула в Україну напередодні початку 27 травня у Варшаві місії щодо 4-го перегляду програми EFF

Команда Міжнародного валютного фонду (МВФ) на чолі з керівником Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером розпочинає в четвер зустрічі в Києві з представниками влади України та іншими партнерами, йдеться в заяві постійного представника МВФ в Україні Ваграма Степаняна.

"Дискусії фокусуватимуться на ризиках, перед якими постала економіка України, та цілях економічної політики влади", - зазначив він.

Степанян додав, що після цих зустрічей, починаючи з 27 травня, місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочне у Варшаві дискусії з представниками влади України щодо заходів економічної політики в контексті четвертого перегляду програми розширеного фінансування EFF.

Як повідомлялося, чотирирічна програма EFF у розмірі приблизно $15,6 млрд була затверджена 31 березня 2023 року і є частиною пакета міжнародної підтримки України в розмірі $122 млрд. Перший транш $2,7 млрд було виділено на початку квітня, другий і третій у розмірі SDR664 млн (приблизно $881-890 млн за тодішнім курсом) - на початку липня і в середині грудня 2023 року.

Наприкінці березня цього року рада директорів схвалила виділення Україні четвертого траншу за підсумками третього перегляду, коли оцінювали виконання зобов'язань терміном на кінець грудня 2023 року. На 2024 рік передбачено ще три транші за підсумками відповідних переглядів програми: SDR1,670 млрд ($2,21 млрд) у середині червня, потім по SDR835 млн на початку вересня і грудня. На 2025 рік заплановано два транші: по SDR684 млн на початку березня і наприкінці серпня, після чого планують ще три останні транші по SDR966 млн.

Україна повністю виконала всі структурні маяки та інші зобов'язання за програмою EFF, передбачені до її четвертого перегляду, повідомила цього тижня заступниця міністра фінансів Ольга Зикова агентству "Інтерфакс-Україна".

Теги: #мвф #місія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:21 20.05.2024
ЄС згорнув військову навчальну місію в Малі

ЄС згорнув військову навчальну місію в Малі

23:24 03.05.2024
Китай розпочав здійснення історичної місії зі збору зразків зі зворотного боку Місяця

Китай розпочав здійснення історичної місії зі збору зразків зі зворотного боку Місяця

02:45 19.04.2024
Україні необхідно $ 42 млрд бюджетної підтримки цього року

Україні необхідно $ 42 млрд бюджетної підтримки цього року

23:56 17.04.2024
Україна може перемогти у війні, але потрібна прогнозована ритмічна підтримка - глава Мінфіну на круглому столі СБ і МВФ

Україна може перемогти у війні, але потрібна прогнозована ритмічна підтримка - глава Мінфіну на круглому столі СБ і МВФ

19:33 17.04.2024
Занадто м'яка фіскальна політика США загрожує економіці країни та світу - МВФ

Занадто м'яка фіскальна політика США загрожує економіці країни та світу - МВФ

02:24 16.04.2024
Глава Мінфіну провів у Вашингтоні низку зустрічей у рамках Весняних зборів МВФ і СБ

Глава Мінфіну провів у Вашингтоні низку зустрічей у рамках Весняних зборів МВФ і СБ

11:18 15.04.2024
Виконавча рада МВФ обрала Крісталіну Георгієву на другий термін як директора-розпорядника

Виконавча рада МВФ обрала Крісталіну Георгієву на другий термін як директора-розпорядника

10:15 15.04.2024
Глави Мінфіну та НБУ вирушили до Вашингтона для участі у Весняних зборах МВФ і СБ

Глави Мінфіну та НБУ вирушили до Вашингтона для участі у Весняних зборах МВФ і СБ

10:36 12.02.2024
Команда МВФ прибула до Києва на переговори перед місією та для запуску Керівного комітету Фонду розвитку потенціалу України

Команда МВФ прибула до Києва на переговори перед місією та для запуску Керівного комітету Фонду розвитку потенціалу України

05:20 01.02.2024
Місія ЄС із захисту судноплавства в Червоному морі розпочнеться за три тижні, її очолить Греція

Місія ЄС із захисту судноплавства в Червоному морі розпочнеться за три тижні, її очолить Греція

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Обмеження е/е в Україні в середу розпочнуться з 19:00 замість 20:00 - обленерго

УЗ підвищила вартість комплектів білизни в плацкартних і купейних вагонах у 1,6 раза, у вагонах СВ - удвічі

"Укренерго" скасувало обмеження споживачів з 07:00 до 20:00 середи в усіх областях

Україна виконала всі структурні маяки до очікуваної наприкінці травня місії МВФ щодо 4-го перегляду програми EFF - заступниця міністра фінансів

"Укренерго" відмовилося від обмеження енергопостачання з 11:00 до 17:00 вівторка через сонячну погоду

ОСТАННЄ

Потребу в додаткових військових витратах держбюджету-2024 оцінюють у $5 млрд - глава Мінфіну

Україна "коридорами солідарності" з 2022 р. експортувала понад 136 млн тонн товарів та імпортувала 52 млн тонн - ЄК

ЄБА просить надати бізнесу можливість самому відбирати критично важливих співробітників

Титанова "Велта" відчуває гостру нестачу кадрів аж до зупинки виробництва - СЕО

Актуалізація вимог "єОселі" збільшить попит на якісне житло і стимулюватиме економіку країни - думка

Обмеження е/е в Україні в середу розпочнуться з 19:00 замість 20:00 - обленерго

УЗ підвищила вартість комплектів білизни в плацкартних і купейних вагонах у 1,6 раза, у вагонах СВ - удвічі

ФДМ готується до приватизації одного з Дунайських портів

"Укренерго" скасувало обмеження споживачів з 07:00 до 20:00 середи в усіх областях

Україна влітку планує виставити на перші аукціони оренду 109 тис. га агроземель

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА