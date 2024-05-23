Команда МВФ прибула в Україну напередодні початку 27 травня у Варшаві місії щодо 4-го перегляду програми EFF

Команда Міжнародного валютного фонду (МВФ) на чолі з керівником Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером розпочинає в четвер зустрічі в Києві з представниками влади України та іншими партнерами, йдеться в заяві постійного представника МВФ в Україні Ваграма Степаняна.

"Дискусії фокусуватимуться на ризиках, перед якими постала економіка України, та цілях економічної політики влади", - зазначив він.

Степанян додав, що після цих зустрічей, починаючи з 27 травня, місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочне у Варшаві дискусії з представниками влади України щодо заходів економічної політики в контексті четвертого перегляду програми розширеного фінансування EFF.

Як повідомлялося, чотирирічна програма EFF у розмірі приблизно $15,6 млрд була затверджена 31 березня 2023 року і є частиною пакета міжнародної підтримки України в розмірі $122 млрд. Перший транш $2,7 млрд було виділено на початку квітня, другий і третій у розмірі SDR664 млн (приблизно $881-890 млн за тодішнім курсом) - на початку липня і в середині грудня 2023 року.

Наприкінці березня цього року рада директорів схвалила виділення Україні четвертого траншу за підсумками третього перегляду, коли оцінювали виконання зобов'язань терміном на кінець грудня 2023 року. На 2024 рік передбачено ще три транші за підсумками відповідних переглядів програми: SDR1,670 млрд ($2,21 млрд) у середині червня, потім по SDR835 млн на початку вересня і грудня. На 2025 рік заплановано два транші: по SDR684 млн на початку березня і наприкінці серпня, після чого планують ще три останні транші по SDR966 млн.

Україна повністю виконала всі структурні маяки та інші зобов'язання за програмою EFF, передбачені до її четвертого перегляду, повідомила цього тижня заступниця міністра фінансів Ольга Зикова агентству "Інтерфакс-Україна".