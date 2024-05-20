Економіка

19:28 20.05.2024

НБУ в понеділок опустив офіційний курс гривні на 24 коп.

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НБУ в понеділок опустив офіційний курс гривні на 24 коп.

Національний банк України (НБУ) після підвищення офіційного курсу гривні в п'ятницю на 1 коп. у понеділок послабив його на 24 коп. - до 39,6650 грн/$, свідчать дані центробанку.

Як повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" головний дилер Райффайзен Банку Сергій Зарицький, торги на міжбанку стартували з котирувань 39,66/39,75 грн/$1, протягом дня курс коливався в межах від 39,6025 грн/$1 до 39,7005 грн/$1.

За його інформацією, торги закрилися котируваннями 39,67/39,69 грн/$1, а обсяг угод у системі Bloomberg становив $147 млн.

Довідкове значення курсу нацвалюти, що встановлюється НБУ на 12:00, у понеділок знизилося на 28 коп. - до 39,6720 грн/$1.

На готівковому ринку сьогодні долар подорожчав на 3 коп. - до 40,05 грн/$1.

З початку 2024 року офіційний курс гривні опустився на 4,4%, або на 1,66 грн, а з моменту переходу Нацбанку 3 жовтня 2023 року до режиму керованої гнучкості - на 8,5%, або на 3,10 грн.

Як повідомлялося, НБУ 3 травня оголосив найбільший пакет пом'якшень валютних обмежень для підприємств від початку повномасштабної війни, який передбачає скасування всіх валютних обмежень для імпорту робіт і послуг, забезпечує можливість бізнесу репатріювати "нові" дивіденди, надає можливість переказувати кошти за кордон за лізингом та орендою.

Крім цього, нові кроки валютної лібералізації передбачають пом'якшення обмежень у частині погашення нових зовнішніх кредитів і відсотків за "старими" зовнішніми кредитами, а також пом'якшення обмежень для переказу іноземної валюти від представництв на користь своїх материнських компаній.

Чистий продаж доларів Нацбанком скоротився минулого тижня до $490,1 млн із $533,4 млн попереднього тижня, водночас обсяги купівлі населенням валюти у квітні 2024 року перевищили обсяги її продажу на $727,7 млн порівняно з $574,8 млн у березні.

Міжнародні резерви України у квітні скоротилися на 3,1%, або на $1,4 млрд - до $42 млрд 399,5 млн.

Теги: #нбу #курс_гривні

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