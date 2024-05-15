Економіка

14:03 15.05.2024

Stolitsa Group лідирує за обсягом введеного житла в Києві, "РІЕЛ" - у Львові

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Stolitsa Group лідирує за обсягом введеного житла в Києві, "РІЕЛ" - у Львові

Будівельна компанія Stolitsa Group ввела в експлуатацію 411 тис. кв. м житла в Києві від початку повномасштабного вторгнення, посівши перше місце серед забудовників столиці, тоді як у Львові лідером став "РІЕЛ" із 172,2 тис. кв. м введеного житла, випливає з рейтингу "ЛУН".

Згідно з дослідженням, Stolitsa Group від початку повномасштабного вторгнення і до кінця 2023 року ввела в експлуатацію 4788 квартир у трьох житлових комплексах ("Варшавський-2", "Варшавський-3" і "Варшавський Плюс"), ще 2,2 тис. квартир перебувають на стадії будівництва.

На другому місці серед київських забудовників - IB Alliance із 223,7 тис. кв. м введеного житла. Компанія здала 2326 квартир у ЖК Dibrova Park і ЖК Great, ще 3440 квартир перебувають у процесі будівництва.

Далі в рейтингу йде будкомпанія "Інтергал-Буд", яка ввела в експлуатацію 214,1 тис. кв. м у семи житлових комплексах столиці. Загалом було введено 2588 квартир, на стадії будівництва ще 3750.

Серед найбільших забудовників Києва також KAN Development (158,2 тис. кв. м, введено 1929 квартир), компанія "Мартинов" (155,2 тис. кв. м, 2175 квартир), "РІЕЛ" (148,7 тис. кв. м, 1701 квартир), "Атлант" (124,5 тис. кв. м, 1870 квартир), Molodist (116,8 тис. кв. м, 1816 квартир), Perfect Group (77 тис. кв. м, 962 квартири).

Холдингова компанія "Київміськбуд" посіла 12-те місце в рейтингу з 66,2 тис. кв. м введеного з початку війни житла. За даними "ЛУН", забудовник ввів 854 квартири, водночас у процесі будівництва перебувають 20,7 тис. квартир, з яких 9,7 тис. - передані від "Укрбуду".

Згідно з рейтингом забудовників Львова, першість здобула компанія "РІЕЛ" з 172,2 тис. кв. м введеного в експлуатацію житла з початку повномасштабного вторгнення. Забудовник здав 1476 квартир, ще 4,4 тис. - на стадії будівництва.

На другому місці у Львові компанія Avalon, яка ввела 73,6 тис. кв. м житла (853 квартири, ще 1340 - будуються), на третьому - "Галжитлобуд" із 54,9 тис. кв. м (489 квартир, 3340 - будуються).

За даними "ЛУН", у львівському рейтингу далі йдуть компанії "Нова Оселя" (47 тис. кв. м житла, 556 введених квартир), "Еко-Дім" (32,9 тис. кв. м, 394 квартири), Viking Development (29,4 тис. кв. м, 318 квартир), Viking Development (29,4 тис. кв. м, 318 квартир). кв. м, 318 квартир), Greenville (27,7 тис. кв. м, 337 квартир), LEV Development (27,7 тис. кв. м, 305 квартир), "Новий Львів" (24,8 тис. кв. м, 288 квартир) і "ТВД" (24,1 тис. кв. м, 250 квартир).

У рейтингу враховувалися житлові комплекси, які отримали сертифікат про введення в експлуатацію в період із 24 лютого 2022 року до 31 грудня 2023 року в Києві та області, а також у Львові та області. Дослідження "ЛУН" проводилося в партнерстві з Асоціацією західноукраїнських забудовників.

Теги: #нерухомість #лун

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