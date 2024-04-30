Скасування ЄС мита допомогло українському ГМК під час війни, але потрібно прибрати з євроринку російську продукцію - менеджер "Метінвесту"

Скасування Євросоюзом мита на українську продукцію ГМК після повномасштабного російського вторгнення відкрило для металургійних компаній європейський ринок, що допомогло зберегти обсяги продажу, забезпечити стабільність і працездатність підприємств, заявив керівник із міжнародних зв'язків групи "Метінвест" Андрій Криль під час Ukraine's Future Summit.

"Насамперед хочеться подякувати Комісії (Європейській комісії - ІФ-У) та Європейському Союзу за скасування заходів торговельного захисту, що діяли на момент російського вторгнення, тому що це допомогло нам зберегти обсяги. Я говорю від імені всіх українських виробників сталі, тому що після скасування цих заходів для нас відкрився ринок, і це допомогло забезпечити стабільність і працездатність наших підприємств", - сказав топменеджер.

Він висловив сподівання, що відносно вільний доступ українських компаній до європейського ринку буде збережено, оскільки сектор ГМК найбільше постраждав від війни - щонайменше половина українських металургійних потужностей втрачена.

Криль констатував, що кожна тонна продукції, яку метпідприємства країни можуть продати в ЄС, забезпечує робочі місця і зайнятість на стратегічно важливих заводах.

"Однак ми бачимо певні виклики в майбутньому, оскільки на ринку ЄС, як і раніше, присутня певна кількість російської продукції. І ми вважаємо це неправильним. Її необхідно прибрати", - наголосив Криль.

За його словами, незабаром новою перешкодою для українських компаній у роботі на європейському ринку стане вуглецеве мито (CBAM), яке запрацює в повному обсязі через 18 місяців. Топменеджер висловив сподівання, що завдяки діалогу між українським урядом та Єврокомісією ці перешкоди можуть бути подолані, а торговельні потоки залишаться безперебійними.

Як зазначив експерт, наразі український та європейський металургійні сектори стикаються з однаковими викликами.

GMK Center резюмує, що учасники зустрічі констатували: робота українського бізнесу в рамках наявних умов торгівлі фактично була тестом для України щодо роботи в умовах Єдиного ринку ЄС на умовах країни-члена Союзу. Дія Автономних торговельних преференцій надала змогу підтримати вітчизняну економіку в умовах війни та зберегти робочі місця.

Крім того, вказувалося, що визначено чутливі товари, доступ яких на ринок ЄС матиме особливий трек під час перемовин щодо вступу України до ЄС. Український бізнес уже суттєво інтегрований у ланцюги поставок Європейського Союзу і це має суттєвий потенціал до подальшого розвитку. Торговельна політика має бути максимально передбачуваною з обох боків і вчасно усувати ймовірні перешкоди в торгівлі, як-от повноцінне застосування CBAM у 2026 році.