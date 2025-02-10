Інтерфакс-Україна
Інвестиції
12:16 10.02.2025

"Метінвест" у 2025 р. інвестує понад 2,5 млрд грн в модернізацію "Каметсталі", третину спрямує на домну №9

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"Метінвест" у 2025 р. інвестує понад 2,5 млрд грн в модернізацію "Каметсталі", третину спрямує на домну №9

Гірничо-металургійна група "Метінвест" у 2025 році інвестує більш як 2,5 млрд грн в модернізацію заводу "Каметсталь", створеного на потужностях Дніпровського металургійного комбінату (Кам'янське Дніпропетровської обл.).

Згідно з пресрелізом, на "Каметсталі" розпочато реалізацію рекордної інвестпрограми-2025.

При цьому зазначається, що у складний воєнний час "Каметсталь" разом з іншими підприємствами групи "Метінвест" продовжує системну роботу в напрямі будівництва і реконструкції задля підвищення надійності та ефективності виробництва. З перших днів січня 2025 року на підприємстві приступили до реалізації цьогорічної інвестиційної програми із загальним запланованим бюджетом понад 2,5 млрд грн. 

Серед найважливіших її пунктів – капітальний ремонт доменної печі №9, в який інвестують майже третину бюджету програми, оскільки першочергові її завдання спрямовані на підтримання працездатності основного обладнання та технологічних процесів для стабільного випуску товарної продукції.

Серед пріоритетних також – пілотний інвестпроєкт з будівництва альтернативної електростанції зі встановленням сонячних панелей. Такі проєкти на підприємствах "Метінвесту" досі не реалізовувалися. Зараз триває передпроєктне опрацювання, визначаються практичні шляхи розв'язання цього нового завдання.

"Цьогоріч у програму "Каметсталі" інвестується рекордний за останні роки загальний бюджет – $59,8 млн, значна частина якого спрямована на підтримку й оновлення основного виробничого обладнання - потенціалу, який є трампліном для подальшого розвитку та модернізації підприємства. Загалом протягом року плануємо до реалізації 114 інвестиційних проєктів різної ваги. В основних виробничих цехах буде виконано капремонти ключового обладнання. Відновлення виробництва дасть підприємству можливість поновити присутність та вийти на нові ринки збуту цього продукту, отримуючи, таким чином, додатковий прибуток", - сказав директор з капітального будівництва та інвестицій "Каметсталі" Михайло Коптєв.

У планах модернізації інфраструктури енергетичного господарства значну увагу приділено будівництву водоводів. Водоводи та газопроводи "Каметсталі" – комунікації великої протяжності, що потребують системного оновлення. У найближчих планах – винесення водоводів для доменного цеху.

У програмі-2025 також початок зведення першого пускового комплексу за масштабним проєктом будівництва нового колектора доменного газу, у низці проєктів надійності один з найвагоміших – модернізація системи управління приводами машини безперервного лиття заготовок (МБЛЗ) №1.

"Каметсталь" створено на базі ПрАТ "Дніпровський коксохімічний завод" (ДКХЗ) і ЦМК ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат" (ДМК).

Згідно зі звітом материнської компанії групи "Метінвест" за 2020 рік, Metinvest B.V. (Нідерланди) належало 100% акцій ДКХЗ.

Теги: #каметсталь #метінвест

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