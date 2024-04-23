Економіка

13:12 23.04.2024

"Метінвест" з 1 травня підвищить зарплату працівникам виробничих та ремонтних підприємств в Україні

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"Метінвест" з 1 травня підвищить зарплату працівникам виробничих та ремонтних підприємств в Україні

Найбільша українська гірничо-металургійна компанія "Метінвест" з 1 травня поточного року підвищить заробітну плату працівникам виробничих та ремонтних підприємств в Україні.

Згідно з пресрелізом, компанія застосує диференційований підхід до перегляду зарплат, а оклади будуть проіндексовані вище за прогнозований рівень інфляції.

При цьому наголошується, що рішення щодо підвищення зарплати співробітникам – непростий крок для компанії. "Метінвест" зумів перебудувати свою роботу до нових умов після втрати комбінатів у Маріуполі та заводу в Авдіївці. Відновлення морського експортного коридору у серпні 2023 року дозволило дещо збільшити завантаженість підприємств. Проте ринкова ситуація залишається несприятливою для компанії – ціни на металопродукцію падають, а витрати на логістику зростають.

Навіть за таких умов група керується принципом побудови справедливої системи винагород за виконання робіт. Тому перегляд заробітних плат із 1 травня передбачає диференційований підхід. Оклади виробничого персоналу зростуть на 5–20%, а за найдефіцитнішими професіями – до 25%. Найбільше підвищення отримають співробітники із низькими окладами в межах однієї професії та кваліфікації. Такий підхід забезпечить внутрішню справедливість оплати праці.

Підвищення зарплат наразі стосуватиметься лише виробничого персоналу робітничих професій та лінійних керівників. Перегляд окладів для адміністративного та управлінського персоналу, сервісних підприємств та керуючої компанії розглядатиметься додатково з урахуванням фінансових можливостей "Метінвесту".

"В умовах війни та загальної невизначеності люди - наша головна точка опори, і навпаки - компанія залишається опорою для співробітників. Тому, незважаючи на складну економічну ситуацію, ми вирішили взяти на себе додаткове фінансове навантаження та підвищити зарплату працівникам виробничих та ремонтних підприємств. Ми високо цінуємо внесок нашої команди в загальний результат компанії та маємо намір і надалі утримувати високий рівень соціальної захищеності співробітників", - наголосив генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков.

Як повідомлялося, у 2023 році "Метінвест" запровадив додаткову командну премію для співробітників ремонтних та виробничих підприємств за вирішення завдань щодо операційних покращень. Це дозволило зосередитись на пошуку резервів для підвищення економічної стійкості "Метінвесту", тоді доходи працівників зросли на 15%.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних та металургійних підприємств. Підприємства групи розташовані переважно в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) та "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно управляють ним.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".

 

Теги: #зарплата #метінвест

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