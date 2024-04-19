НБУ в п'ятницю послабив гривню на 18 коп. - до нового мінімуму

Національний банк України (НБУ) після зниження офіційного курсу гривні в четвер на 6 коп. у п'ятницю опустив його ще на 18 коп. - до нового історичного мінімуму 39,7879 грн/$1, свідчать дані центробанку.

"Долар США за гривню торгувався сьогодні досить активно, розпочавши з рівня 39,65 (грн/$1 - ІФ-У) і завершивши на показнику 39,90 (грн/$1 - ІФ-У)", - поінформував дилер департаменту глобальних ринків ОТП Банку Антон Курінний.

За його словами, під кінець торгів нацвалюта ослабла до рівня 39,91 грн/$1 через дуже високий попит.

"Національний банк брав активну участь, але попит під кінець торгів усе одно перевищував пропозицію", - зазначив банкір.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" інші учасники ринку, у п'ятницю Нацбанку довелося суттєво збільшити продаж валюти - орієнтовно до $200 млн або навіть більше, щоб утримати гривню від ще більшого зниження.

Курінний зазначив, що обсяг угод у системі Bloomberg у п'ятницю становив $270 млн, тоді як у четвер він був на рівні $151 млн, а в середу - $163 млн.

"Ринок так само, як і раніше, перебуває під тиском імпорту (найімовірніше, військового). Іноді такі закупівлі змушують населення і клієнтів хвилюватися, але ми очікуємо стабілізації курсу на цих рівнях", - припустив Курінний, говорячи про можливі причини ослаблення гривні.

"Не виключаємо можливості зміцнення національної валюти через один-два тижні", - додав він.

Довідкове значення курсу нацвалюти, яке НБУ встановлює на 12:00, у п'ятницю послабилося на 21 коп. - до 39,7716 грн/$1.

Курс нацвалюти на готівковому ринку сьогодні також упав на 21 коп. і перейшов рубіж у 40,10 грн/$1, повернувшись на рівень лютого-2023 року.

З початку 2024 року офіційний курс гривні опустився на 4,7%, або 1,78 грн, а з моменту переходу Нацбанку 3 жовтня минулого року до режиму керованої гнучкості - на 8,8%, або 3,22 грн.

Як повідомлялося, незважаючи на ослаблення офіційного курсу гривні до нового мінімуму, чистий продаж доларів Нацбанком минулого тижня скоротився до $377,1 млн із $454 млн попереднього.

За підсумками березня чистий продаж НБУ зріс до $1,79 млрд з $1,51 млрд у лютому, проте з урахуванням стрибка зовнішніх надходжень до рекордного рівня майже в $9 млрд міжнародні резерви збільшилися в березні одразу на 18%, або на $6,7 млрд, - також до рекордного рівня $43,76 млрд.

НБУ в січні знизив прогноз міжнародних резервів України на кінець 2024 року до $40,4 млрд із $44,7 млрд і до $42,1 млрд із $45 млрд на кінець 2025 року.

Згідно з оприлюдненими днями Всесвітнім економічним опитуванням МВФ середньорічний курс гривні до долара становитиме цього року 41,0 грн/$1, а наступного - 45,8 грн/$1, тоді як у держбюджет-2024 закладено середньорічний курс 40,7 грн/$1.