Економіка

10:55 18.04.2024

ЄС виділить Україні ще EUR1,5 млрд перехідного фінансування Ukraine Facility наступного тижня

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ЄС виділить Україні ще EUR1,5 млрд перехідного фінансування Ukraine Facility наступного тижня

Україна виконала всі необхідні умови для отримання другого траншу перехідного фінансування EUR1,5 млрд у межах Ukraine Facility, повідомив генеральний директор Європейської комісії з питань сусідства та переговорів про розширення Герт-Ян Коопман.

"Наступного тижня ми виділимо ще EUR1,5 млрд. Ми оцінили, що Україна для цього відповідає", - сказав він на Форумі американсько-українського партнерства (The U.S.-Ukrainian Partnership Forum) у Вашингтоні в середу.

Коопман нагадав, що раніше цього тижня Єврокомісія схвалила План України, який стане основою для розподілу підтримки України з регулярного бюджету ЄС у межах Ukraine Facility до кінця 2027 року.

"Ми вважаємо, що План, який лежить в основі, є надійним. Це сприяє економічному зростанню... це амбітний план реформ, і зараз ми представили його на схвалення нашим державам-членам. Перші реакції щодо цього були дуже позитивними. Тож я не передбачаю жодних труднощів", - сказав гендиректор департаменту, який також є співголовою міжвідомчої Координаційної платформа донорів для України від ЄС.

Він додав, що паралельно ведеться робота для негайного запуску гарантійного інструменту Ukraine Facility, який перевищує EUR10 млрд, для залучення приватного сектору, що дає змогу залучити понад EUR40 млрд.

Окрім того, повідомив Коопман, разом з міжнародними фінансовими інститутами також здійснюється робота над мобілізацією додатково до EUR6 млрд інвестицій та узгодженням проєктів.

Теги: #ukraine_facility

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