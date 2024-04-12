JKX Oil&Gas відмовилася від продажу активів в Угорщині й має намір стати енергокомпанією середньої величини в ЦСЄ

Нафтогазова компанія JKX Oil&Gas з основними активами в Україні після зміни керівництва відмовилася від оголошених улітку 2021 року планів продати активи в Угорщині за $3 млн і вирішила розвивати їх, повідомив голова ради директорів компанії Михайло Бакуненко агентству "Інтерфакс-Україна".

"Подальшою метою JKX Oil&Gas є створення енергетичної компанії середньої величини в Центральній і Східній Європі", - заявив він.

Як зазначив Бакуненко, попередній голова ради директорів презентував угорські активи як такі, що не мають потенціалу, і пропонував продати, компанія отримала кілька пропозицій, але щоразу угоди зривалися на різних етапах.

"З початком повномасштабного вторгнення ми вирішили ризикнути та більш детально розглянути можливості Угорщини", - зазначив новий голова ради директорів.

Бакуненко уточнив, що за рік фахівці провели нову 3D-сейсморозвідку із залученням висококваліфікованих експертів і найсучасніших процесів проєктування, і після обробки та інтерпретації даних було проведено геологічне моделювання та визначено цілі буріння.

За його словами, вже триває підготовка до буріння двох газових свердловин: буріння першої заплановано на квітень поточного року, а другої на іншому родовищі - на червень 2024 року, а на початок 2025 року заплановано буріння свердловини на нафтовому активі.

"Якщо розвідані дані свердловини будуть результативними, то компанія продовжить реалізацію інвестиційних проєктів, де загалом може бути понад десяти свердловин. Тоді Угорщина стане пріоритетним ринком", - зазначив голова ради директорів JKX Oil&Gas.

Він додав, що компанія має також діючий газопереробний завод, здатний переробляти 500 тис. куб. м/добу газу, а також з'єднувальний трубопровід із регіональною газовою мережею та надзвичайно кваліфікована технічна команда.

За словами Бакуненка, також після аналізу даних виявилося, що активи в Угорщині містять основні передумови для розвитку геотермальної енергетики: температури вище 170°C і сприятливу геологічну будову. "Ми вже проводимо переговори з потенційними партнерами для розвитку цього напряму", - повідомив він.

JKX Oil&Gas займається розвідкою і видобутком вуглеводнів в Україні. ПГНК (Poltava Petroleum Company, РРС), що належить JKX, є однією з найбільших недержавних нафтогазовидобувних компаній в Україні. Має п'ять ліцензій на видобуток і одну - на геологічне вивчення, зокрема на дослідно-промислову експлуатацію.

У компанії були також активи в Росії, які вона планувала продати, проте 6 березня цього року Кошехабльський райсуд Адигеї ухвалив рішення про стягннення в дохід держави 100% ТОВ "Южгазенерджи" та ТОВ "Кейтеринг-Юг".

Акції JKX торгувалися на LSE з 20 березня 2006 року. Акціонери компанії в листопаді 2021 року схвалили делістинг із Лондонської фондової біржі (LSE) і викуп 23,3% акцій. Перереєстрація JKX у приватну компанію відбулася на початку лютого 2022 року, після чого компанія не розкривала своїх бенефіціарів.

Найбільшим акціонером JKX на грудень 2021 року були Eclairs Group ((EGL) Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова - 27,54% акцій і Bridgewater Holdings Corp. Олександра Шніра - 19,97%. Іншими великими акціонерами значилися Neptune Invest & Finance Corp. (12,98%), Keyhall Holding Ltd. - 11,45% і Interneft Ltd. - 6,17%. Загалом компанія зазначала, що в неї понад 800 акціонерів. Водночас наприкінці листопада 2023 року JKX повідомила про втрату Коломойським контролю в компанії.

"З 1 листопада 2022 року EGL виключено з Реєстру компаній Британських Віргінських островів (БВО) і ліквідовано 4 липня 2023 року. Згідно з положеннями закону про компанії БВО, майно компанії, вилученої з реєстру, переходить у власність Британської Корони, що наразі й відбулося", - прокоментував Бакуненко агентству.

Згідно з останнім звітом за 2022 рік, середній видобуток JKX становив 2,569 тис. барелів нафтового еквівалента на добу, що на 37% менше, ніж 2021 року.

Виручка компанії 2022 року зросла на 2,4% - до $114,87 млн, операційний прибуток скоротився на 27,6% - до $33,54 млн, а чистий збиток становив $37,23 млн проти $40,25 млн роком раніше.