Nova створила "Нова Енерджі" для розвитку власної генерації

Група компаній Nova у зв'язку з ударами РФ по енергосистемі вирішила створити компанію "Нова Енерджі", яка розвиватиме на регулярній основі генерацію електроенергії, забезпечуючи автономність об'єктів компанії, повідомив співвласник Nova Володимир Поперешнюк.

"Коли останнім часом росіяни почали бити вже по генерації електроенергії, ми зрозуміли, що потрібно посилювати автономність енергозабезпечення. І створили компанію "Нова Енерджи", яка займатиметься генерацією енергії на регулярній основі, зокрема електрики, генерованої сонцем та газом", - написав Поперешнюк у фейсбуці.

Він висловив сподівання, що так само почнуть робити інші компанії.

"Якщо регуляції, заборони не заважатимуть, підприємці дуже швидко створять потрібні для економіки потужності. Бо немає таких проблем, які підприємці не здатні вирішити", - написав Поперешнюк.

Він нагадав, що на початку повномасштабної війни в період, коли Росія атакувала українські НПЗ і нафтобази, через що на паливному ринку виник гострий дефіцит пального, Nova почала закуповувати бензовози, цистерни, ємності, заправні комплекси, щоб посилити свою паливну безпеку й автономність.

"Зараз 60% палива, яке нам потрібно, ми забезпечуємо власними ресурсами", - заявив Поперешнюк.

Під час першої хвилі атак на енергооб'єкти в Україні восени-взимку 2022 року Nova забезпечила генераторами й акумуляторами власну мережу відділень і сортувальних центрів.

Раніше голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що промисловим споживачам е/е було б доцільно розглянути можливості забезпечення себе власною генерацією для зміцнення своєї енергетичної стійкості в умовах ударів РФ по енергосистемі.