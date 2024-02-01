Група NOVA у 2023 р. збільшила інвестиції в Україну в 2,5 раза і планує їх зростання у 2024 р. ще на третину

Група NOVA, до якої входить найбільший логістичний оператор "Нова пошта", у 2023 році інвестувала в Україну 5,3 млрд грн, що в 2,5 раза перевищує інвестиційний бюджет 2022 року (2,1 млрд грн), йдеться в повідомленні групи в четвер.

"Рівень віри "Нової пошти" в майбутнє України у 2024 році ще більший: на поточний рік заплановано збільшити суму інвестицій до 7 млрд грн", - зазначається в релізі.

Згідно з ним, NOVA минулого року також наростила сплату податків у півтора раза - до 10,7 млрд грн. Уточнюється, що, зокрема, "Нова пошта" перерахувала 8,7 млрд грн податків, NovaPay - 1,2 млрд грн.

У повідомленні зазначається, що торік найбільший обсяг капітальних інвестицій - 2,4 млрд грн - було спрямовано на будівництво нових сортувальних терміналів і автоматизацію тих, що вже працюють. Зазначається, що це дає змогу компанії забезпечувати безперебійний процес доставки в умовах постійного зростання обсягів вантажів і не втрачати швидкість: уже сьогодні компанія доставляє 1040 посилок щохвилини, а в пікові дні навантаження - 1400.

Ще одна велика стаття витрат, згідно з релізом, розвиток мережі відділень і поштоматів з метою крокової доступності до них, у який було вкладено 1,1 млрд грн. У результаті мережа "Нової пошти" в Україні вже налічує понад 27 тис. точок сервісу.

Також кошти інвестиційного бюджету в розмірі 1,2 млрд грн спрямували на автоматизацію робочих місць і ремонт відділень, щоб зробити їх зручними і безбар'єрними у використанні для різних груп споживачів і співробітників.

Уточнюється, що на оновлення парку транспорту і БДФ-контейнерів у 2023 році пішло 233 млн грн, на IT і R&D - 338 млн грн, на розвиток напряму фулфілмента - 17 млн грн.