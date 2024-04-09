UAPAY планує отримати ліцензію на відкриття рахунків і емісію карток - СЕО

Фінкомпанія UAPAY має намір до кінця поточного року отримати ліцензії на відкриття платіжних рахунків та емісію карток, повідомила СЕО компанії Юлія Федосюк на конференції Digital Lending 2024 Української асоціації фінтех та інноваційних компаній (UAFIC) у Києві.

"Ми плануємо розширення ліцензій (...), напевно, більшість небанківських платіжних установ дивляться в цей бік. Якщо минулий рік ми приводили (діяльність - ІФ-У) у відповідність до вимог нормативних актів регулятора, то тепер уже 2024 рік, ми можемо розширювати наші ліцензії та, відповідно, на кінець року планувати надання нових послуг і продуктів", - сказала вона.

"(...) плануємо отримати ліцензії на відкриття платіжних рахунків та емісію карток, до кінця року плануємо узгодити з НБУ необхідні документи", - уточнила пізніше СЕО UAPAY агентству "Інтерфакс-Україна".

Як зазначила Федосюк, наразі UAPAY має одну ліцензію - на переказ коштів без відкриття рахунків.

За її словами, цього року UAPAY ставить за мету реалізувати спільно з OLX рішення для бізнесу з підключенням різних можливостей з оплати товару в розстрочку.

"У наших планах, якщо ми говоримо про кредитування, зокрема, співпраця з банками в напрямі кредитування для покупців на сайті (OLX - ІФ-У). Оскільки ми бачимо тенденцію до того, що продавців стає більше, покупців не стає більше, коштів у людей не стає більше, додаткові кошти потрібні, тому питання простого зручного вбудованого кредитування стає актуальним як ніколи", - пояснила Федосюк потребу в імплементації послуги з купівлі в розстрочку.

Вона додала, що фінкомпанія орієнтована на вдосконалення клієнтського досвіду, зокрема, шляхом упровадження онлайн-верифікації для продавців.

"Відмовляємося від паперових документів, від складного онбордингу, і, відповідно, зараз у нас закінчується історія з онлайн ідентифікацією, верифікацією. Відповідно з Мінцифри ми інтегровані, і наші мерчанти (торговці - ІФ-У) матимуть спрощений спосіб їх ідентифікації (...)", - повідомила Федосюк.

За даними НБУ, частка UAPAY за переказами коштів усередині країни в розрізі систем у 2023 році становила 0,61%.

UAPAY - національний платіжний сервіс, заснований 2013 року. Компанія надає фінансово-технічні рішення для онлайн-бізнесу. Згідно з інформацією Опендатабот, статутний капітал UAPAY - 7,01 млн, виручка за минулий рік сягнула 59,07 млн грн, чистий прибуток - 1,23 млн грн.

Кінцевим бенефіціаром є Анатолій Зарахович (75,1%), серед співвласників також Олександр Зінченко (15%) і Тетяна Гудіна (9,9%).