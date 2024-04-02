"Метінвест" об'єднує всі свої ГЗК у Кривому Розі з єдиним управлінням

Гірничо-металургійна група "Метінвест" впроваджує нову модель роботи криворізьких видобувних підприємств, об'єднуючи під єдиним керівництвом гірничо-збагачувальні комбінати в Кривому Розі.

Згідно з пресрелізом компанії у вівторок, з квітня поточного року управляти Центральним, Інгулецьким і Північним ГЗК буде єдиний адміністративно-управлінський центр. Для цього створено гірничодобувний департамент у структурі операційної дирекції групи. Очолив департамент Ігор Тонєв, якого також призначено на посаду єдиного генерального директора трьох ГЗК. У комбінатів тепер будуть єдина адміністративна команда і функціональні керівники.

При цьому пояснюється, що впровадження нової моделі управління ГЗК сприятиме створенню ефективних наскрізних процесів за всіма напрямами. Зокрема, процеси збагачення руди та виготовлення залізорудного концентрату об'єднаються в загальний для всіх комбінатів технологічний ланцюжок. Також зросте ефективність управління резервами і запасами ГЗК "Метінвесту". Через низьку завантаженість на комбінатах є надлишкові потужності та обладнання, які будуть розподілені між виробничими майданчиками компанії в Кривому Розі.

Крім того, створення єдиного центру управління надасть змогу оптимізувати однакові бізнес-процеси підприємств і централізувати деякі сервісні функції. Це значно зменшить адміністративні витрати, що, своєю чергою, підвищить економічну стійкість ГЗК.

"В умовах нинішніх викликів, не маючи об'єктивної можливості вивести завантаженість ГЗК на оптимальний рівень, ми шукаємо ефект від об'єднання їхніх можливостей і бізнес-процесів. Для цього компанія розглядає гірничо-збагачувальні комбінати не як окремі потужності з окремими командами, а як один великий виробничий майданчик і одну велику команду і намагається використовувати переваги кожного ГЗК в єдиному технологічному ланцюжку. Створення єдиного адміністративно-управлінського центру, так би мовити, консолідованого ГЗК, значно спростить, прискорить і збільшить ефективність цих процесів, а також посприяє створенню нових синергічних зв'язків між підприємствами", - пояснив генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков.

Заплановано, що в єдиному центрі управління у кожного напряму роботи буде один функціональний директор і один відділ для всіх ГЗК: наприклад, з виробництва, фінансів, закупівель тощо. При цьому кожен ГЗК збереже свій юридичний статус. Централізація управлінських функцій ГЗК стосуватиметься лише адміністративного персоналу і ніяк не вплине на працівників робітничих професій.

Гендиректором усіх трьох ГЗК "Метінвесту" і керівником гірничодобувного департаменту в структурі операційної дирекції групи призначено Ігоря Тонєва. До цієї посади він з 2019 року очолював збутову компанію "Метінвест-СМЦ", а в "Метінвесті" працює з 2011 року.

За словами Тонєва, головне завдання, яке сьогодні постає перед командою гірничо-збагачувального сегмента - стійке підвищення операційної ефективності з дотриманням виробничих планів і належної якості продукції.

"Це дозволить нам в умовах обмеженої завантаженості виробництва працювати з позитивним фінансовим результатом. І нова модель роботи ГЗК відкриває для цього великі можливості. Якщо раніше кожен ГЗК працював як окреме підприємство, то тепер ми дійсно об'єднуємося в одну велику команду. Це також надає нам змогу ефективно перерозподіляти персонал між ГЗК для оперативного закриття дефіцитів і заміщення послуг сторонніх осіб, ділитися найкращими практиками та швидко їх впроваджувати", - сказав Тонєв.

Крім того, уточнено, що 2 квітня нового генерального директора представили трудовим колективам консолідованого ГЗК. Очікується, що всі перехідні процеси на підприємствах будуть завершені протягом кількох місяців.

"Метінвест" складається з видобувних і металургійних підприємств, розташованих в Україні, Європі та США. Його основними акціонерами є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно керують ним.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".